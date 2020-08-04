Kuş gözlem kulesi yoğun ilgi gördü

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde bulunan kuş gözlem kulesi, Kurban Bayramı’nda ziyaretçi akınına uğradı.

Demirköy ilçesinin İğneada beldesindeki Longoz Ormanları Milli Parkı Mert Gölü’nde bulunan ve Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle faaliyete geçirilen kuş gözlem kulesi bayramda da ziyaretçi akınına uğradı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından ziyaretçilere, broşür dağıtılarak alan hakkında bilgiler verildi. Yaban hayatın varlığının anlatıldığı dürbün ve teleskopla Mert Gölü’nde kuşların yakından gözlenmesi sağlandı.



