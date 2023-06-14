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Kuş gözlemcisi ile kızıl şahinin dostluğu

14.06.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal kuş gözlemcisi olan Fatma Şeyma Yanar, arazide rastladığı kızıl şahin ile arkadaş oldu.

Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı Aşıkşenlik Mahallesi’nde bulunan arazide rastladığı kızıl şahine yaklaşan doğal kuş gözlemcisi Fatma Şeyma Yanar, hayatındaki en önemli anlardan birini yaşadığını söyledi. Yanar, "Kuş gözlemcisi olarak buradayım. Arkamda görmüş olduğunuz bir kızıl şahin türü. Ortalama 25 yıl yaşam ömürleri var. 2 ile 4 arası yavrularının olduğunu biliyorum. Bunun dışında burada yolun kenarında kızıl şahini görmek gerçekten çok heyecan verici. Bu kadar yakından görmek nasip oldu. Dinlenmek için veya fare ve köstebek avlanmak için burada olabilir" dedi.

Yanar, kızıl şahine yaklaşarak dost oldu. Şahinin kursağının boş ve burada yiyecek aramak için arazide olduğunu söyleyen Yanar, sıcaktan bunalmış da olabileceğini belirtti. Yanar’ın, daha yakın olmak için yaklaştığı kızıl şahin uçarak gözlerden kayboldu.

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