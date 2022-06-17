Kuş Uçuşu'nun Aslı'sı Miray Daner süper minisiyle motora bindi! Sevgilisi Oğulcan Engin bakın ne dedi

Son günlerde Kuş Uçuşu dizisindeki performansı ve cesur sahneleriyle gündemde olan Miray Daner sevgilisi Oğulcan Engin ile görüntülendi. Bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Daner süper minisiyle motora binince sevgilisi, muhabirlere dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

"DÜZGÜN BİR FOTOĞRAF OLUR DEĞİL Mİ?"

Miray Daner, önceki gün sevgilisi Oğulcan Engin ile Arnavutköy’de objektiflere yansıdı. Sevgilisinin kullandığı motosiklete binen oyuncu, trafik kurallarına uymayı ihmal etmedi. Sevgilisi Oğulcan Engin gibi kaskını takan Daner, görüntülendiklerini fark edince tebessüm etmekle yetindi.

Oğulcan Engin, sıkışan trafikte basın mensuplarına, "Düzgün bir fotoğraf olur değil mi?" diyerek, sevgilisinin giydiği mini eteğine önlem almak istedi.

