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Kuş Uçuşu'nun Aslı'sı Miray Daner süper minisiyle motora bindi! Sevgilisi Oğulcan Engin bakın ne dedi

17.06.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuş Uçuşu dizisinde Aslı karakteriyle büyük beğeni toplayan Miray Daner bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. Miray Daner ve Engin birlikte görüntülendi. Oğulcan Engin süper minisiyle motora binen sevgilisi görüntülenince bakın ne dedi...

Kuş Uçuşu'nun Aslı'sı Miray Daner süper minisiyle motora bindi! Sevgilisi Oğulcan Engin bakın ne dedi

Son günlerde Kuş Uçuşu dizisindeki performansı ve cesur sahneleriyle gündemde olan Miray Daner sevgilisi Oğulcan Engin ile görüntülendi. Bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Daner süper minisiyle motora binince sevgilisi, muhabirlere dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

"DÜZGÜN BİR FOTOĞRAF OLUR DEĞİL Mİ?"

Miray Daner, önceki gün sevgilisi Oğulcan Engin ile Arnavutköy’de objektiflere yansıdı. Sevgilisinin kullandığı motosiklete binen oyuncu, trafik kurallarına uymayı ihmal etmedi. Sevgilisi Oğulcan Engin gibi kaskını takan Daner, görüntülendiklerini fark edince tebessüm etmekle yetindi.

Ekran Alıntısı

Oğulcan Engin, sıkışan trafikte basın mensuplarına, "Düzgün bir fotoğraf olur değil mi?" diyerek, sevgilisinin giydiği mini eteğine önlem almak istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Miray Daner Kuş Uçuşu dizisi
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