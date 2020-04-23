Kuşadalı çocuklara 23 Nisan sürprizi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kendisine sosyal medya aracılığı ile ulaşan Kuşadalı çocukları unutmadı.

23 Nisan etkinlikleri kapsamında Başkan Ömer Günel’e Belediye WhatsApp hattından mesaj gönderen ve hediye isteyen çocuklar 23 Nisan sabahı karşılaştıkları süprizle mutlu oldular.

100. yılda 100 çocuğa sürpriz yaparak istedikleri hediyeleri evlerine gönderen Başkan Ömer Günel, bir kez daha çocukların gönüllerinde taht kurdu. Başkan Ömer Günel, “Yaşadığımız bu zorlu süreçte en fazla sıkıntıyı çocuklarımız yaşıyor. Okullarından, arkadaşlarından, sokaklardan, parklardan uzak kalan çocuklarımızın gönüllerince kutlayamadıkları 23 Nisan’da mutlu olmalarını istedik. Sosyal medya aracılığı ile bana ulaşan 100 çocuğumuza istedikleri hediyelerini alarak evlerine teslim ettik. Ben sadece büyüklerin değil çocuklarımızın da belediye başkanıyım. Onların da gözlerindeki ışıltıya, yüzlerindeki gülümsemeye talibim. Onların gözlerindeki ışığı korumak, enerjilerini doğru alanlara kanalize etmelerini, donanımlı ve üretken bireyler olarak geleceğe umutla bakmalarını sağlamak adına atılacak her adım güzel bir geleceğin garantisidir. Tüm çocuklarımıza söz veriyorum, bu günleri geride bıraktığımızda, Kuşadası sahilinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutlayacağız.” dedi.

Başkan Ömer Günel’den istedikleri hediyeleri 23 Nisan sabahı kapılarında gören çocuklar büyük bi sevinç yaşadı. Hediyelerini alan çocuklar kendilerini unutmayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e ve hediyeleri kapılarına kadar getiren ekiplere teşekkür ettiler.

