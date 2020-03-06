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Kuşadalı Ozan Ali Akkılıç Türkiye Şampiyonu oldu

AYDIN HABERLERİ  | 06.03.2020 16:48 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Muaythai Türkiye Şampiyonası’nda Kuşadalı demir yumruk Ozan Ali Türkiye şampiyonu oldu.350 sporcunun mücadele ettiği üniversiteler arası Muaythai Türkiye Şampiyonası’nda 75 kilogram A Klas Kategorisi’nde Kuşadalı Ozan Ali Akkılıç Türkiye 1’incisi oldu.

Kuşadalı Ozan Ali Akkılıç Türkiye Şampiyonu oldu

Kuşadası’nda gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Muaythai Türkiye Şampiyonası’nda Kuşadalı demir yumruk Ozan Ali Türkiye şampiyonu oldu.
350 sporcunun mücadele ettiği üniversiteler arası Muaythai Türkiye Şampiyonası’nda 75 kilogram A Klas Kategorisi’nde Kuşadalı Ozan Ali Akkılıç Türkiye 1’incisi oldu. Muay-Thai Türkiye Milli Takımı’nda da yer alan genç şampiyon, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’ı makamında ziyaret etti. Kazandığı şampiyonluğu Kuşadası’na hediye ettiğini belirten genç sporcu hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.
Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Üniversiteler Arası Muay-Thai Türkiye Şampiyonası, 75 kilogram A Klas Kategorisi’nde birinci olan Ozan Ali Akkılıç’la bir araya geldi. Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kuşadası Gençlik Spor Kulübü’nde mücadele eden Akkılıç’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kuşadalı genç sporcu Ozan Ali Akkılıç’ın başarısından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan “ Demiryumruk Ozan’ın kendi kategorisinde onlarca sporcu arasında elde ettiği başarı sayesinde Kuşadası’nın adı Türkiye’de duyuldu. Kuşadası Belediyesi olarak Ozan Ali’miz gibi gelecek vadeden sporcuların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Şampiyonada altın madalya kazanmak için sergilediği mücadele ile Kuşadalı gençlere de örnek olmasını diliyoruz. Demir yumruk lakaplı sporcumuza bundan sonraki spor yaşamında elimizden gelen tüm desteği vereceğiz” dedi.

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