YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadalılar evde kaldı, hizmet vatandaşın ayağına gitti

Kuşadalılar evde kaldı, hizmet vatandaşın ayağına gitti

AYDIN HABERLERİ  | 19.04.2020 15:31 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi ekipleri sokağa çıkma yasağının ikinci etabında da vatandaşı yalnız bırakmadı.Kuşadası Belediyesi Sosyal İşler, Zabıta ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile Güvercin Masa personeli 2 gün süren sokağa çıkma yasağı süresince ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında oldu.

Kuşadası Belediyesi ekipleri sokağa çıkma yasağının ikinci etabında da vatandaşı yalnız bırakmadı.
Kuşadası Belediyesi Sosyal İşler, Zabıta ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile Güvercin Masa personeli 2 gün süren sokağa çıkma yasağı süresince ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında oldu. Güvercin Masa koordinasyonunda gelen talepler ilgili müdürlüklere iletilerek ihtiyaçlar karşılandı.
Her gün ortalama 400 haneye ulaşan ekiplerin daha fazla ihtiyaç sahibine yardımcı olabilmesi için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in çağrısı ile belediye çalışanları içinde gönüllü ekipleri kuruldu. Başkan Ömer Günel, “Kentimizin dört bir yanına el uzatmaya devam ediyoruz. Belediye bünyemizdeki fedakar çalışma arkadaşlarımız sizlere en hızlı şekilde geri dönüş yapmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mahalle mahalle gezerek, ekmek satışı yapan fırıncılarımıza anons araçlarımızla destek olduk. Siz hemşehrilerim ile beraber bu zor günleri birlikte atlatacağız. Bu günler geçecek, güzel günlere hep birlikte ilerleyeceğiz” dedi.
Mesai saati gözetmeksizin hizmetlerini kesintisiz yürüten Kuşadası Belediyesi ekiplerinin çalışmaları vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Sokağa çıkma yasağı süresince sosyal medya üzerinden beğenilerini belirten kent sakinleri Belediye Başkanı Ömer Günel ve ekibine teşekkür ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tahliye iddiaları sosyal medyada olay olduTahliye iddiaları sosyal medyada olay oldu
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

Kuşadası’nın tüm cadde ve sokakları sokağa çıkma kısıtlamasında temizleniyor

Kuşadası’nın tüm cadde ve sokakları sokağa çıkma kısıtlamasında temizleniyor

Belediye Başkanı’ndan sürpriz doğum günü

Belediye Başkanı’ndan sürpriz doğum günü

Azeri fenomen Aysel Shukurova’nın gözü Türkiye’de

Azeri fenomen Aysel Shukurova’nın gözü Türkiye’de

Mersedes Kadir’in cenazesi Pazartesi defin edilecek

Mersedes Kadir’in cenazesi Pazartesi defin edilecek

ASKİ ekipleri Ulus’taki eski atık su hattını yeniliyor

ASKİ ekipleri Ulus’taki eski atık su hattını yeniliyor

Aydın Namaz Vakitleri 19 Nisan Pazar

İmsak
04:53
Sabah
06:21
Öğle
13:13
İkindi
16:55
Akşam
19:55
Yatsı
21:16

Aydın Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Pazar

Hayat Eczanesi
Merkez
Karabulut Eczanesi
Merkez
Kemer Eczanesi
Merkez
Temizer Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı, kovalamaca sonucu yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı, kovalamaca sonucu yakalandı

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Nazilli’de yasak ihlaline ceza yağdı

Nazilli’de yasak ihlaline ceza yağdı

Uzmanlardan hamile ve yeni doğum yapan kadınlara uyarı

Uzmanlardan hamile ve yeni doğum yapan kadınlara uyarı

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.