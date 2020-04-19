Kuşadalılar evde kaldı, hizmet vatandaşın ayağına gitti

Kuşadası Belediyesi ekipleri sokağa çıkma yasağının ikinci etabında da vatandaşı yalnız bırakmadı.

Kuşadası Belediyesi Sosyal İşler, Zabıta ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile Güvercin Masa personeli 2 gün süren sokağa çıkma yasağı süresince ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında oldu. Güvercin Masa koordinasyonunda gelen talepler ilgili müdürlüklere iletilerek ihtiyaçlar karşılandı.

Her gün ortalama 400 haneye ulaşan ekiplerin daha fazla ihtiyaç sahibine yardımcı olabilmesi için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in çağrısı ile belediye çalışanları içinde gönüllü ekipleri kuruldu. Başkan Ömer Günel, “Kentimizin dört bir yanına el uzatmaya devam ediyoruz. Belediye bünyemizdeki fedakar çalışma arkadaşlarımız sizlere en hızlı şekilde geri dönüş yapmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mahalle mahalle gezerek, ekmek satışı yapan fırıncılarımıza anons araçlarımızla destek olduk. Siz hemşehrilerim ile beraber bu zor günleri birlikte atlatacağız. Bu günler geçecek, güzel günlere hep birlikte ilerleyeceğiz” dedi.

Mesai saati gözetmeksizin hizmetlerini kesintisiz yürüten Kuşadası Belediyesi ekiplerinin çalışmaları vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Sokağa çıkma yasağı süresince sosyal medya üzerinden beğenilerini belirten kent sakinleri Belediye Başkanı Ömer Günel ve ekibine teşekkür ediyor.

