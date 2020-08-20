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Kuşadası 10 gün boyunca edebiyata doyacak

AYDIN HABERLERİ  | 20.08.2020 11:40 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Toplumsal Yayın Grubu iş birliğinde düzenlenen ‘Kuşadası Kitap Fuarı’ kapılarını düzenlenen bir tören ile açtı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Toplumsal Yayın Grubu iş birliğinde düzenlenen ‘Kuşadası Kitap Fuarı’ kapılarını düzenlenen bir tören ile açtı. Türkiye’nin en önemli yayınevlerinin katıldığı 10 günlük fuarda gerçekleşecek olan söyleşi ve imza günlerinde edebiyat severler ünlü yazarlarla buluşma şansı yakalayacak.
Fuar için Atatürk Meydanı’nda açılış töreni düzenlendi. Törene; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları, idari ve mülki amirler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kurallar dikkate alınarak gerçekleşen fuara edebiyat severlerin ilgisi yoğun oldu. 22 yayın evi ile 40 yazarın katıldığı ve 29 Ağustos’a kadar açık kalacak olan fuarda düzenlenecek imza ve söyleşi günleri ile kitap tutkunları sevdikleri yazarlar ile buluşup sohbet etme şansı yakalayacak.
Törenin açılış konuşmasını yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Biz Kuşadası’nın doğası ve lokasyonu ile olduğu kadar aynı zamanda kültür ve sanata vermiş olduğu değer ile de anılmasını istiyoruz.Bu nedenle koronavirüs tedbirlerini dikkate alarak yıl boyunca birçok kültür ve sanat aktivitesi düzenleyeceğiz. Kuşadası, kültür ve sanat etkinliklerinin başkenti olacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na da bu konudaki teşvikleri ve liderliği için çok teşekkür ediyorum. Fuara gelen ziyaretçilerimizin mutlaka maskelerini takmalarını ve sosyal mesafelerine dikkat etmelerini istiyoruz” dedi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz ise “Belediyecilik alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel alanda da halka hizmet götürmekten geçer. Biz de Kuşadası Belediyesi ile uyum içinde çalışarak halkımıza her alanda hizmet etmeye devam ediyoruz. Bugün Kuşadası Kitap Fuarı, daha sonraysa Altın Güvercin Beste Yarışması ile Kuşadası’nı hak ettiği marka değerine ulaştıracağız” diye konuştu.
Toplumların çağdaş medeniyet seviyesine ulaşabilmesi için kitap okumanın gerekliliğine vurgu yapan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel de “Kuşadası gibi pek çok alanda marka olan bir kentte bu ve benzeri faaliyetlere ev sahipliği yapmak her şeyden önce bize gurur veriyor. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Kuşadası Kitap Fuarı’na katılacak olan yazarların bazıları şöyle; Fikri Sağlar, Ümit Zileli, Türker Ertürk, Tuba Emlek, Deniz Kuşça, Mehtap Meral, Oya Adıyaman, Ali Avcu, Ergün Poyraz, Hüseyin Koca, Murat Kaplan, Özer Anaç, Derya Özmen, Seherhan Kızmaz, Berkiz Berksoy, Oya Özer, Çağla Şahin, İsmail Atan.

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