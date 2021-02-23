YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası, 2021 sezonunda dev gemilerle 200 bin turist hedefliyor

Kuşadası, 2021 sezonunda dev gemilerle 200 bin turist hedefliyor

23.02.2021 18:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası, 2021 sezonunda dev gemilerle 200 bin turist hedefliyor

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölgesi Direktörü Aziz Güngör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kruvaziyer turizminin olumsuz etkilendiğini, bu yıl Kuşadası'ndaki Ege Port Limanı'na dev gemilerle yaklaşık 200 bin turistin gelmesini beklediklerini bildirdi.

Güngör, ilçedeki bir otelde ilçe turizminin sorunlarına yönelik düzenlenen koordinasyon toplantısında yaptığı konuşmada, tüm dünyada kruvaziyer turizmin salgından olumsuz etkilendiğini söyledi.

Kruvaziyerin Türkiye için önemli bir destinasyon olduğunu aktaran Güngör, şöyle devam etti:

"Kovid-19 öncesi 2021 senesi Kuşadası’nın tarihinde gelmiş geçmiş en iyi sezon olacaktı. En son Mart 2020'de, 2021 yılına ait gemi rezervasyonlarına göre 790 bin yolcu bekleniyordu. Mürettebatıyla birlikte 1 milyonun üstünde olacaktı. Şu an buna çok uzak bir tablo konusu. 2021 yılı için 304 gemiyle 350 bin yolcu kapasitesi görünüyor. Fakat yolcu kapasitesi bizi yanıltabilir çünkü bu sene düşüş bekliyoruz gemilerdeki doluluk oranlarında. Dolayısıyla yolcu kapasitesinin 200 binler civarında olması beklenebilir."

İlk gemiyi 1 Mayıs'ta beklediklerini vurgulayan Güngör, Yunanlı bir firmaya ait geminin kapasitesinin 2 bin kişilik olduğunu ve yaklaşık yüzde 40'lık bir dolulukla gelebileceğini öngördüklerini ifade etti.

Önümüzdeki sezon için de bilgi veren Güngör, "2022 sezonu için 300 gemi seferiyle 400 bin yolcu rezervasyonu var. Bu mutlaka artacaktır. 2022 yeni rezervasyonların da içinde olduğu bir tablo. 2023 ve 2024'te kruvaziyer turizminin tekrar eski gücüne kavuşmasını bekliyoruz." dedi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da turistlerin kente gelip memnun ayrılmalarının çok önemli olduğunu, bu konuda çalışma yaptıklarını belirtti.

Toplantıda İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer de değerlendirmelerde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

Aydın Namaz Vakitleri 23 Şubat Salı

İmsak
06:21
Sabah
07:42
Öğle
13:27
İkindi
16:32
Akşam
19:02
Yatsı
20:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Salı

Kır Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Can Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

Diğer Haberler

Vücut geliştirme antrenörü uyuşturucu ile yakalandı

Vücut geliştirme antrenörü uyuşturucu ile yakalandı

Efeler’de kırsal mahalle düzenlemesi için düğmeye basıldı

Efeler’de kırsal mahalle düzenlemesi için düğmeye basıldı

Kuşadası’nda inşaat konteynerleri alev alev yandı

Kuşadası’nda inşaat konteynerleri alev alev yandı

Hayvan dostu Kuşadası Belediyesi’nden örnek bir uygulama daha

Hayvan dostu Kuşadası Belediyesi’nden örnek bir uygulama daha

Başkan Özcan, diyabet hastası kadın ve çocuklarına sahip çıktı

Başkan Özcan, diyabet hastası kadın ve çocuklarına sahip çıktı

Didim Belediyesi’nden vatandaşa günde 3 çeşit sıcak yemek dağıtımı

Didim Belediyesi’nden vatandaşa günde 3 çeşit sıcak yemek dağıtımı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.