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  4. Kuşadası 400 genç sporcuyu ağırladı

Kuşadası 400 genç sporcuyu ağırladı

AYDIN HABERLERİ  | 08.01.2020 17:32 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi ile Türkiye Okul Sporları Federasyonu iş birliğinde düzenlenen "2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Kros Gençler (A-B) ve Yıldızlar Grup Yarışmaları" Adagöl Spor ve Mesire Alanı’nda yapıldı.Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Kros Gençler (A-B) ve Yıldızlar Grup Yarışmaları, Kuşadası Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Kuşadası Belediyesi ile Türkiye Okul Sporları Federasyonu iş birliğinde düzenlenen "2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Kros Gençler (A-B) ve Yıldızlar Grup Yarışmaları" Adagöl Spor ve Mesire Alanı’nda yapıldı.
Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Kros Gençler (A-B) ve Yıldızlar Grup Yarışmaları, Kuşadası Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Adagöl Spor ve Mesire Alanı’nda yapılan müsabakalara, kızlar ve erkekler kategorilerinde 17 ilden 88 takım ile 400’e yakın sporcu katıldı. Büyük çekişmeye sahne olan yarışlarda dereceye giren sporcular, madalya ve başarı sertifikalarını Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Oğuzhan Turan’ın elinden aldı.
Yarışlarda birinci olanların isimleri şu şekilde:
Genç Erkekler (A) Kategorisi: Ali Rıza Ersoy (Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)
Genç Kızlar (A) Kategorisi: Sıla Bayır (Özel Eskişehir Yeni Çizgi Koleji Anadolu Lisesi)
Genç Erkekler (B) Kategorisi: Ramazan Emre Önder (Isparta Halıkent Anadolu Lisesi)
Genç Kızlar (B) Kategorisi: Pınar Karakoç (Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)
Yıldız Erkekler Kategorisi: Hasan Uzun (Manisa Şehit Hasan Acar Ortaokulu)
Yıldız Kızlar Kategorisi: Ceyda Melek (Isparta Halıkent Ortaokulu)

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