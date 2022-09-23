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Kuşadası açıklarında geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

23.09.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası açıklarında geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik bot ekibi yönlendirildi.

Ekiplerce kurtarılan 29 düzensiz göçmen, kıyıya getirildi.

​​​​​​​Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası göçmen

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