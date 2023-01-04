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Kuşadası Adabahçe’de kış hasadı başladı

04.01.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası Belediyesi tarafından kentteki tarımsal üretimi geliştirmek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla yaşama geçirilen Adabahçe’de kış hasadı sürüyor.

Kuşadası Adabahçe’de kış hasadı başladı

Yetiştirilen karnabahar, brokoli, lahana, marul, havuç, ıspanak, turp gibi kış sebzeleri AdaMarket Ekspres aracı ve Halk Ada Market mağazasında uygun fiyata satışa sunulurken ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına da ulaştırılıyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in öncülüğünde 2020 yılının Haziran ayında “Toprağa Sarıl, Üretime Katıl” sloganıyla yaşama geçirilen Adabahçe, kente bereket katmaya devam ediyor. Kuşadası Belediyesi’ne ait Değirmendere Mahallesi İğdecik mevkisinde bulunan 21 dönümlük arazinin 10 dönümü üzerinde kurulan ve 2022 yılında toplam 12 bin 961 kilogram mahsulün elde edildiği Adabahçe’de kış hasadı başladı. Ekim ayında toprakla buluşturulan karnabahar, brokoli, lahana, marul, roka, havuç, ıspanak, turp ve baklalar Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından günlük olarak toplanarak uygun fiyata Kuşadalılara ulaştırılıyor.

ADABAHÇE’DE KASIM AYI SONUNDA BAŞLAYAN KIŞ HASADI MART AYINA KADAR SÜRECEK

Adabahçe projesinin bir diğer ayağı olan AdaMarket Ekspres araçları ise Adabahçe’den elde edilen ürünler ile evlerde üretilen tarhana, erişte, reçel gibi temel gıda maddelerini Kuşadalıların ayağına götürmeye devam ediyor. Sağlıklı ve ekonomik gıda ürünlerinin halka aracısız ulaşmasını sağlayan ve önceden belirlenen program dâhilinde her gün farklı mahallelerde hizmet veren AdaMarket Ekspres aracı büyük ilgi görüyor. Adabahçe’den elde edilen ürünler, AdaMarket karavanı ve Halk Ada Market mağazasında da satışa sunuluyor. Ürünler, Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine de ulaştırılıyor.

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