YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası ADD seçimlerinde gazeteciyi kovdular

Kuşadası ADD seçimlerinde gazeteciyi kovdular

AYDIN HABERLERİ  | 16.02.2020 17:57 | Son Güncelleme

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kuşadası Şubesi seçimlerinde bir skandal yaşandı.ADD Kuşadası 14.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kuşadası Şubesi seçimlerinde bir skandal yaşandı.

ADD Kuşadası 14. Olağan Genel Kurulu seçimlerinde gazetecilik görevini yapan Kudret Arısoy, çekim yaptığı gerekçesiyle salondan çıkarılmak istendi. Karara tepki gösteren Arısoy, Genel Kurulu terk etmedi. "Üye misiniz?" diye soru soran görevli bir avukata "Değilim ama gazeteciyim, buraya da haber yapmaya geldim" cevabı veren gazeteci Arısoy, dışarı çıkartılmak istendi. Kamuoyunda gazeteciye yapılan bu hareket tepki görürken, sosyal medya üzerinden de kınandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREngin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar! Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Pes etmedik, asla etmeyeceğiz"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Pes etmedik, asla etmeyeceğiz"

İzmirliler "sevdiklerine" koştu

İzmirliler "sevdiklerine" koştu

TOKİ 694 konutu bu alana yapacak

TOKİ 694 konutu bu alana yapacak

Aydın Namaz Vakitleri 16 Şubat Pazar

İmsak
06:30
Sabah
07:51
Öğle
13:28
İkindi
16:26
Akşam
18:54
Yatsı
20:10

Aydın Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Pazar

Coşkun Eczanesi
Merkez
Kemer Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.