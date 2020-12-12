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Kuşadası Belediye bandosu ile kent orkestrasına yeni stüdyo

AYDIN HABERLERİ  | 12.12.2020 12:00 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde mahalleleri gezerek sergiledikleri canlı performans ile vatandaşların kalbinde taht kuran Kuşadası Belediye Bandosu ile Kent Orkestrası yeni stüdyosuna kavuştu.Özer Türk Stadı’ndaki stüdyoda ilk provasını yapan müzisyenler, besteleyecekleri yeni eserler ile Kuşadalıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.Türkiye’de geçtiğimiz mart ayından itibaren koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı.

Kuşadası’nda sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde mahalleleri gezerek sergiledikleri canlı performans ile vatandaşların kalbinde taht kuran Kuşadası Belediye Bandosu ile Kent Orkestrası yeni stüdyosuna kavuştu.
Özer Türk Stadı’ndaki stüdyoda ilk provasını yapan müzisyenler, besteleyecekleri yeni eserler ile Kuşadalıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Türkiye’de geçtiğimiz mart ayından itibaren koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Salgın hastalıktan korunmak isteyen vatandaşlar getirilen kurallara uyarak evlerine kapandı. Kısıtlama sürecinde, Kuşadası Belediye Bandosu ile Kuşadası Kent Orkestrası, mahalleleri tek tek dolaşıp halkın moralini yükseltmek için konserler verdi. Tarihi bando ile orkestra, sokağa çıkmanın yasak olduğu günlerde sergilediği canlı performans ile 7’den 70’e Kuşadası’nda yaşayan herkesin kalbinde taht kurdu.
Kuşadası Belediyesi, bando ve orkestradaki müzisyenlerin çalışmalarını daha rahat bir ortamda sürdürebilmesi için harekete geçti. Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince Özer Türk Stadı’ndaki spor salonlarından birine stüdyo kuruldu. Teknik altyapısı tamamlanan stüdyodaki ilk provasını yapan müzisyenler, repertuvarlarını genişletip, yeni bestelerle Kuşadalıların karşısına çıkacak.

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