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Kuşadası Belediye Başkanı Günel’e Hayati Atlı vekalet edecek

AYDIN HABERLERİ  | 30.06.2020 14:33 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkanlık vekaletini Kuşadası İlçe Başkanı ve Belediye Meclisi Üyesi Hayati Atlı’ya bıraktı.

Kuşadası Belediye Başkanı Günel’e Hayati Atlı vekalet edecek

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkanlık vekaletini Kuşadası İlçe Başkanı ve Belediye Meclisi Üyesi Hayati Atlı’ya bıraktı. Siyasi nezaketin ve karşılıklı güvenin önemine dikkat çeken Başkan Ömer Günel “Parti ayırmaksızın Kuşadası için belediye meclisimizin tüm üyeleri ile büyük bir uyum içerisinde çalışıyoruz” dedi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, şehir dışına çıkacak olması nedeniyle yerine vekil belirleme yetkisini İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkanı ve Kuşadası Belediye Meclisi’nin İYİ Partili Üyesi Hayati Atlı’dan yana kullandı. Şehir dışında bulunduğu süre zarfında yerine Hayati Atlı’nın vekalet edeceğini belirten Başkan Ömer Günel “Hayati Atlı, ilçe siyasetinin ve belediye meclisimizin deneyimli ve saygıdeğer bir ismi. Tıpkı diğer meclis üyelerimiz ile olduğu gibi kendisiyle de bugüne kadar büyük bir uyum ve karşılıklı güven içerisinde çalıştık. Atlı, kentimizin yaranına olan her konuda en büyük destekçimizdir. Başkan vekilliği görevini kendisine gönül rahatlığı ile bırakıyorum” dedi.

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