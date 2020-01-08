Kuşadası Belediye Meclisi 2020’nin ilk toplantısını yaptı

Kuşadası Belediye Meclisi, 2020 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet vermek amacıyla önemli kararlar alındı.

Kuşadası Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Erkan Yücel Sahnesi’nde yapıldı. Kuşadası Belediye Meclisi’nin 2020 yılı boyunca her ayın ilk Salı günü saat 16.00’da toplanmasına ve tatil yapmamasına karar verilen toplantıda Kuşadası Belediyesi Denetim Komisyonu üyeleri seçildi. Yapılan gizli oylama ile Denetim Komisyonu’nda Belediye Meclis üyelerinden Melahat Yaylacı, Gürol Turhan, Mehmet Sarıdedeoğlu ve Ali Rıza Efe’nin yer alması karara bağlandı.

Meclis toplantısında alınan bir diğer önemli karar ise belediyenin iş ve faaliyetlerinde kullanmak üzere İller Bankası’ndan araç alımı ile ilgili oldu. Alınan karara göre vatandaşlara verilen hizmet kalitesini arttırmak amacıyla aralarında kamyon, kamyonet, iş makinesi, sepetli bom, minibüs, otobüs, cenaze ve cenaze yıkama aracının da bulunduğu çeşitli araçların alımına karar verildi. Öte yandan yol yapım ve onarım çalışmalarında kullanılmak üzere Fen İşleri Müdürlüğü’ne 1 milyon TL ek bütçe aktarıldı.