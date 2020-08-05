YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası Belediye Meclisi, dünya şampiyonlarını ağırladı

Kuşadası Belediye Meclisi, dünya şampiyonlarını ağırladı

AYDIN HABERLERİ  | 05.08.2020 15:36 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, dünyanın en prestijli sualtı fotoğraf ve video görüntüleme yarışmalarından biri olan Underwater Photo Grand Prix’te dünya 1’incisi olan Rüştü Kirman ile dünya 3’üncülüğü elde eden Bülent Çalımlı’ya başarılarından dolayı plaket verdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, dünyanın en prestijli sualtı fotoğraf ve video görüntüleme yarışmalarından biri olan Underwater Photo Grand Prix’te dünya 1’incisi olan Rüştü Kirman ile dünya 3’üncülüğü elde eden Bülent Çalımlı’ya başarılarından dolayı plaket verdi. Bu yıl pandemi nedeniyle çekim tarihine bakılmaksızın “Hayatınızın En İyi Kareleri” adı altında düzenlenen yarışmada dereceye giren Kirman ve Çalımlı desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.
Dünyanın en önemli sualtı fotoğraf ve video görüntüleme yarışmalarından biri olan Underwater Photo Grand Prix, bu yıl pendemi nedeniyle online olarak düzenlendi. Yarışmada dereceye girenler 1 Ağustos günü “worldshootout.org” isimli internet adresinden açıklandı. Kuşadalı Rüştü Kirman Amatör fotoğraf kategoride dünya şampiyonluğunu elde ederken, Bülent Çalımlı ise video kategorisinde üçüncü oldu.
Belediye Başkanı Ömer Günel ise Ağustos ayı olağan meclis toplantısından önce Kuşadası’nın adını uluslararası arenada duyuran Kirman ve Çalımlı ile bir araya geldi. Başkan Ömer Günel, her iki yarışmacıya başarılarından dolayı teşekkür plaketi verdi. Kirman ve Çalımlı’nın elde ettiği başarının Kuşadası’nın tanıtımına büyük katkı sağladığını belirten Başkan Ömer Günel, “Kuşadası sualtı canlı çeşitliliği açısından çok zengin bir yer. Kirman ve Çalımlı çektikleri fotoğraf ve videolar ile kentimizin tanıtımına önemli katkı sağlıyorlar. Elde ettikleri başarı bizleri çok gururlandırdı. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi

Kalkan: “İŞKUR TYP’lileri okullarda acilen görevlendirmeli”

Kalkan: “İŞKUR TYP’lileri okullarda acilen görevlendirmeli”

Başkan Ergü’den personele teşekkür yemeği

Başkan Ergü’den personele teşekkür yemeği

Kayserispor’da 12 futbolcunun sözleşmesi bitti

Kayserispor’da 12 futbolcunun sözleşmesi bitti

Aydın Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:34
Sabah
06:08
Öğle
13:20
İkindi
17:08
Akşam
20:21
Yatsı
21:49

Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Eraydın Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
Meriçli Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.