Kuşadası Belediye Tiyatrosu’na sosyal sorumluluk ödülü

Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan, engelliler ile ilgili yürüttüğü çalışmalar nedeniyle Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu tarafından ‘Tiyatroda Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü’ne layık görüldü. Aynı zamanda Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi başkanlığı görevini de yürüten Mehmet Turan, ödülünü 17 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek bir törenle alacak.

Kurulduğu günden bu yana kentin kültür-sanat yaşamına önemli katkı sunan ve toplumun farklı kesimlerini tiyatro ile buluşturan Kuşadası Belediye Tiyatrosu bir ödüle daha layık görüldü. Ülke bazında ödül veren tek oluşum olan ve aynı zamanda uluslararası bir kimliği de bulunan Anadolu Tiyatro Ödülleri kapsamında, Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan ‘Tiyatroda Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü’ne layık görüldü.

Bu yıl 7’inci kez verilecek ödüllerle ilgili olarak Seçici Kurul tarafından yapılan açıklamada Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan’ın engellilerle ilgili yaptığı çalışmaların çok değerli bulunduğu ve bu nedenle ‘Tiyatroda Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü’ne layık görüldüğü belirtildi. Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi başkanlığı görevini de yürüten ve Erdoğan Öven Engelliler Köyü’nde eğitim görmekte olan öğrencilere drama eğitimi veren Mehmet Turan, Kuşadası Belediye Tiyatrosu bünyesinde kurduğu Engelsiz Tiyatro ile engelli öğrencileri “Bana Bir Masal Anlatsana” isimli oyunla sahneyle buluşturmuştu. Mehmet Turan, ödülünü 17 Mayıs’ta İstanbul Su Gösteri Sanatları Merkezi’nde düzenlenecek bir törenle alacak.

