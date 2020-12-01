YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası Belediyesi 2 bin aileye 400 ton kömür dağıtıyor

Kuşadası Belediyesi 2 bin aileye 400 ton kömür dağıtıyor

AYDIN HABERLERİ  | 01.12.2020 15:41 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımında bulunmaya başladı.

Kuşadası Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımında bulunmaya başladı. Geçen sene yaklaşık 1800 ihtiyaç sahibi aileye 380 ton yakacak yardımında bulunan Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, bu yıl 2 bin aileye 400 ton kömür dağıtacak.
Kuşadası Belediyesi, 23 mahalle muhtarının verdiği bilgiler ve yapılan sosyal incelemeler doğrultusunda tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımında bulunmaya başladı. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince 2 bin aileye toplam 400 ton kömür dağıtılacak. Kömür yardımı 2 hafta içerisinde tespit edilen tüm ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmış olacak.
Sosyal Belediyecilik anlayışından asla taviz vermeyeceklerinin altını çizen Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Yaklaşık 2 bin aileye yakacak yardımında bulunmaya başladık. Bugün arkadaşlarımız Davutlar, Güzelçamlı ve ilçe merkezindeki birkaç mahallede kömür dağıtımı yapacak. İhtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz tüm ailelere kömür yardımımız ulaşacak” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 1 Aralık Salı

İmsak
06:32
Sabah
07:58
Öğle
13:03
İkindi
15:35
Akşam
17:57
Yatsı
19:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler 1 Aralık Salı

Neva Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Merkez
Ozan Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Dikici Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.