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Kuşadası Belediyesi Adagöl’ü baştan sona yeniledi

02.02.2021 16:11 | Son Güncelleme:
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Kuşadası Belediyesi, Adagöl Mesire Alanı’nda yürüttüğü yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi, Adagöl Mesire Alanı’nda yürüttüğü yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Adagöl’de 7’den 70’e tüm vatandaşların rahat nefes alıp keyifli vakit geçirebilecekleri açık hava aktivite alanları çeşitlendiriliyor.
Kuşadası Belediyesi, vatandaşların stres atmak, temiz hava almak ve keyifli vakit geçirmek için sıklıkla ziyaret ettiği Adagöl Mesire Alanı’nda gerçekleştirdiği bakım, onarım ile yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çocuk oyun grupları, spor aletleri, yürüyüş ve bisiklet yolları tümüyle yenilenen Adagöl’de yeni açık hava aktivite alanları da oluşturuluyor.
"Olta balıkçıları unutulmadı"
Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kuştur mevkiinde bulanan Adagöl Mesire Alanı’nda yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Bölgeye balık tutarak keyifli vakit geçirmek amacıyla gelen vatandaşlar için oturma alanları yapmaya başladı. Beton üzerine ahşap paneller yerleştirilerek hazırlanan oturma alanları Adagöl’ün 25 farklı noktasına yerleştirilecek. Ekipler ayrıca balık teknelerinin demir attığı alanlara da toprak takviyesi yaptı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce bugüne kadar Adagöl’de 6 bin 500 metrekarelik alan çimlendirildi. Yeni bir yağmur suyu hattı kanalı da yapılan Adagöl’ün otomatik sulama sistemleri de yenilendi. Ağaç budama ve ot biçme gibi işleri de tamamlanan mesire alanına 45 yeni kameriye monte edildi. Eski kameriye ve piknik masalarının ise bakım ile onarımı yapıldı. Ekipler Adagöl’deki 6 bin 300 metrekare alanda ise çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.
" Vatandaşlar memnun"
Güzel havanın keyfini çıkartmak için Adagöl’ü tercih eden müzisyen Yaşar Toklucu “Arkadaşım Hasan Çakıcı ile birlikte bugün Adagöl’de çok güzel vakit geçirdik. Gitar çalıp şarkılar söyledik. Kuşadası Belediyesi çok güzel bir yaşam alanı oluşturmuş. Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Yaklaşık 5 senedir Kuşadası’nda yaşayan Cafer Erdek ise “Oğlumla birlikte Adagöl’e sık sık balık tutmaya geliyoruz. Adagöl geçmiş yıllarda çok bakımsız bir yerdi. Kuşadası Belediyesi burada çok güzel bir piknik alanı oluşturdu. Belediye Başkanımız Ömer Günel’e çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

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