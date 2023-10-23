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Kuşadası Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılına özel sergiyi sanatseverlerle buluşturacak

23.10.2023 08:13 | Son Güncelleme:
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Kuşadası, Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak düzenlenen Neopolis Heykel Sempozyumu ile sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in öncülüğünde gerçekleşen bu etkinlik, sanat ve özgürlük temasını bir araya getiriyor.

Kuşadası Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılına özel sergiyi sanatseverlerle buluşturacak

Neopolis Heykel Sempozyumu, 100. yıl kutlamalarının önemli bir parçası olarak, özgürlük konusuna odaklanmış heykelleri sergileyerek ziyaretçilere ilham vermeyi amaçlıyor. Heykeller, kentin en güzel noktalarında sergilenecek, böylece sanatseverler sahil şeridindeki Yapı Kredi Bankası karşısında bu özel eserleri görebilecekler.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sempozyumu şu sözlerle açıkladı: "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu özel dönemde, sanatın özgürlükle nasıl bağlantılı olduğunu vurgulamak istedik. Neopolis Heykel Sempozyumu, sanatçılarımızın hünerlerini sergilemeleri için bir platform sunuyor ve bu eserlerle kentimize güzellik katıyor"

Sempozyum, Kuşadası’nı sanat ve kültür alanında önemli bir merkez haline getirme hedefiyle düzenleniyor. Özellikle heykel sanatının gücüne vurgu yaparak, özgürlük temalı eserlerle ziyaretçileri etkilemeyi amaçlayan bu etkinlik, 100. yıl coşkusunu sanatla birleştiriyor.

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