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Kuşadası Belediyesi engellilere maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı

AYDIN HABERLERİ  | 02.04.2020 14:58 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi, korona virüs salgınına karşı başlattığı mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi, korona virüs salgınına karşı başlattığı mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Kentte yaşayan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını faturalarıyla birlikte evlerine kadar götüren ve düzenli olarak dezenfekte çalışması yürüten Kuşadası Belediyesi, son olarak Özel Güzelçamlı Engelli Bakımevi’ne el dezenfektanı, maske ve eldiven dağıttı.
Kuşadası Belediyesi, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünya genelinde salgın bir hastalığa dönüşen Korona virüse karşı aldığı tedbirler kapsamında engelli vatandaşları unutmadı. Covid 19’un Türkiye’ye girdiği 11 Mart tarihinden itibaren kent genelinde çalışmalarını hızlandıran Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Belediye Başkanı Ömer Günel’in verdiği talimatla Özel Güzelçamlı Engelli Bakımevi’ne 100 adet maske, 200 çift eldiven ve 30 litre dezenfektan teslim etti.
Kent genelinde Covid-19 salgınına karşı önlem almaya devam ettiklerini belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, “İlçemizde yaşayan bütün vatandaşlarımızın sağlığından sorumluyuz. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kent genelinde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Güvercin Masa aracılığıyla da 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan hemşehrilerimizin gıda ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu zorlu süreçte vatandaşımızın yanında olacağız” dedi.
Özel Güzelçamlı Engelli Bakımevi Müdürü Gülsen Yetim de, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

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