Kuşadası Belediyesi esnafa ücretsiz 20 bin maske dağıttı

Pandemi sürecinde aldığı önlemler ve sunduğu hizmetler ile dikkat çeken ve koronavirüs ile mücadelede Türkiye’nin en başarılı 4’üncü ilçesi seçilen Kuşadası Belediyesi, esnafa ücretsiz 4 bin adet maske dağıttı.

Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren toplum sağlığını korumak için gerekli bütün önlemleri alan Kuşadası Belediyesi, Covid-19’a karşı tedbiri elden bırakmıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri (TİM), salgın hastalıkla mücadelede kente gelen yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği noktalarda düzenli olarak dezenfekte çalışması yaparken, Güvercin Masa Gezici ekipleri de kent halkı ile esnafa ücretsiz maske ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla harekete geçen gezici ekip, İnönü Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı ve İkiçeşmelik Mahallesi’ndeki esnafa ücretsiz 4 bin adet maske dağıttı. 5 gün boyunca sürecek olan dağıtım ile esnafa toplam 20 bin tek kullanımlık tıbbi yüz maskesinin dağıtılacağı belirtildi.

Koronavirüse karşı tedbiri elden bırakmama konusunda kararlı olduklarını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Pandemi sürecini aldığımız önlemler sayesinde bugüne kadar başarıyla yönettik. Önceliğimiz her zaman halkın sağlığını korumak olduğu için Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Güvercin Masa Gezici ekipleri hiç durmadan çalışıyor. Hemşehrilerimizin ve Kuşadası’na gelen konuklarımızın sağlığını tehlikeye sokacak dikkatsizliklere müsaade etmemiz mümkün değil. Bugün Güvercin Masa Gezici ekibimiz tarafından esnafa ücretsiz 4 bin adet maske dağıtıldı. Dağıtımlar 5 gün boyunca Kuşadası’nın farklı mahalle ve noktalarında sürecek. Esnafımıza toplamda 20 bin adet maske ulaştıracağız” diye konuştu.

