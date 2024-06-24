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Kuşadası Belediyesi fırsatçılara göz açtırmıyor

İHA İHA
24.06.2024 12:55
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Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Başkan Ömer Günel tarafından ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulamasının başlatıldığı halk plajlarında gerçekleştirdikleri denetimlerini sıklaştırdı.

Kuşadası Belediyesi fırsatçılara göz açtırmıyor

Bu kapsamda ekipler, yaptıkları kontrolde sahillerde parayla şezlong ve şemsiye sattığını tespit ettikleri işletme ve kişilere idari para cezası uyguladı.

Kuşadası Kaymakamlığı ve Kuşadası Belediyesi arasında 20 Mayıs’ta imzalanan bir protokolle 10 yıl boyunca Kuşadası sınırları içindeki 401 bin 12 metrekare plaj alanının bakım, temizlik ve işletme yetkisi Kuşadası Belediyesi’ne verildi. Protokolün ardından Başkan Ömer Günel de kentteki halk plajlarında şemsiye ve şezlongları ücretsiz yaptı. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de uygulamanın sağlıklı bir biçimde yürütülmesi ve fırsatçılara göz açtırmamak için plajlarda yaptığı denetimlerini artırdı. Bu kapsamda ekipler, Kadınlar Denizi ve Karaova Mahallesi’nin sahilinde gerçekleştirdikleri kontrollerde vatandaşlara parayla şezlong ve şemsiye sattıklarını tespit ettikleri kişi ve işletmelere idari para cezası uyguladı. Ekipler ayrıca yasak olmasına rağmen park ve yeşil alanlar ile sahillere kurulan çadırları da toplattı.

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