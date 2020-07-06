Kuşadası Belediyesi görev şehitlerini unutmadı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kanalizasyon terfi istasyonunda meydana gelen metan gazı zehirlenmesi sonucu görevleri başında hayatlarını kaybeden 3 belediye çalışanı ölümlerinin yedinci yılında anıldı.

Kuşadası’nda 2013 yılında kanalizasyon terfi istasyonunda meydana gelen metan gazı zehirlenmesi sonucu görevleri başında hayatlarını kaybeden 3 belediye çalışanı yedinci ölüm yıl dönümlerinde anıldı. Kuşadası Belediyesi tarafından hayatını kaybeden belediye çalışanlarından Osman Sarı, Veysel Turgut ve Uğur Apaydın için önce mevlit okutuldu, dualar okundu. Ardından da görev şehitleri için belediye ana hizmet binası önünde lokma döküldü.

Anma etkinliğine katılan Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer "Bundan 7 yıl önce elim bir kaza sonucu yaşamlarını yitiren 3 arkadaşımızın acısını hala yüreklerimizde hissediyoruz. Bugün onlar için bir anma düzenledik. Görevleri başındayken şehit olan arkadaşlarımız Osman Sarı, Veysel Turgut ve Uğur Apaydın’ı rahmetle anıyoruz" dedi.

