YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası Belediyesi kapalı pazar yeri için harekete geçti

Kuşadası Belediyesi kapalı pazar yeri için harekete geçti

AYDIN HABERLERİ  | 23.06.2020 18:03 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi, Davutlar’da bulunan kapalı pazar yerinin ardından kent merkezinde bulunan kapalı pazar yerinin sorunlarını çözmek için de harekete geçti.Pazar yerini dolaşarak esnafla sohbet eden Başkan Ömer Günel “Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için gerekli tüm düzenlemeleri en kısa zamanda gerçekleştireceğiz” dedi.Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kapalı pazar yerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kuşadası Belediyesi, Davutlar’da bulunan kapalı pazar yerinin ardından kent merkezinde bulunan kapalı pazar yerinin sorunlarını çözmek için de harekete geçti.
Pazar yerini dolaşarak esnafla sohbet eden Başkan Ömer Günel “Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için gerekli tüm düzenlemeleri en kısa zamanda gerçekleştireceğiz” dedi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kapalı pazar yerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Pazar esnafıyla ve vatandaşlarla sohbet ederek sorun, öneri ve talepleri dinleyen Başkan Ömer Günel, Davutlar Kapalı Pazar Yerinin ardından Kuşadası Kapalı Pazar Yerinin de alt ve üst yapı sorunlarının en kısa zaman içerisinde çözüleceğini söyledi. Pazar yerlerinin gıda başta olmak üzere temel ihtiyaçların giderilmesinde çok önemli mekanlar olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel “Davutlar Pazar Yerimizin ardından Kuşadası Pazar Yerimizi de vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapabilecekleri modern bir mekan haline getireceğiz. Pazar yerimizin havalandırma sorununu çözecek, yağmur suyu drenaj hattı çalışması yapacak, mazgalları temizleyecek ve güneş alan tezgahların üzerini kapatacağız” dedi.
Pazar yeri ziyaretinde esnafa ve vatandaşlara maske de dağıtan Başkan Ömer Günel, korona virüs tehlikesine dikkat çekerek maske kullanımının ve sosyal mesafenin önemini bir kez daha vurguladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Yeni tehlike' diyerek uyardı: Dolmaya başladı'Yeni tehlike' diyerek uyardı: Dolmaya başladı
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Seyitgazi yoğun yağış ve doluya teslim oldu

Seyitgazi yoğun yağış ve doluya teslim oldu

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Adana’da kök hücre seferberliği

Adana’da kök hücre seferberliği

Gazetecilerden Vali Öner’e hayırlı olsun ziyareti

Gazetecilerden Vali Öner’e hayırlı olsun ziyareti

Bahçelievler Mahallesi yıllar sonra asfaltla tanıştı

Bahçelievler Mahallesi yıllar sonra asfaltla tanıştı

Aydın Namaz Vakitleri 23 Haziran Salı

İmsak
03:52
Sabah
05:40
Öğle
13:16
İkindi
17:09
Akşam
20:42
Yatsı
22:22

Aydın Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Salı

Gökçe Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Neva Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Pamukkale Tüver Eczanesi
Nazilli
Zeynep Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Damadının evini satmak için İstanbul’dan Datça’ya gelen yaşlı şahıstan 2 gündür haber alınamıyor

Damadının evini satmak için İstanbul’dan Datça’ya gelen yaşlı şahıstan 2 gündür haber alınamıyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Türkiye, yat üretiminde de söz sahibi

Türkiye, yat üretiminde de söz sahibi

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.