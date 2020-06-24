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Kuşadası Belediyesi, karne alan öğrencilere uçurtma hediye etti

AYDIN HABERLERİ  | 24.06.2020 11:12 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi, karnelerini alan öğrencilerin yüzlerini uçurtma ile güldürdü.

Kuşadası Belediyesi, karnelerini alan öğrencilerin yüzlerini uçurtma ile güldürdü. Öğrencilere “Karneni getir, uçurtmanı götür” çağrısında bulunan Kuşadası Belediyesi, iki günde 400 çocuğa üzerinde “Hayallerinde uçurtman kadar yükseğe uçsun” yazan uçurtma hediye etti.
Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, korona virüs salgını nedeniyle uzun süre okullarından ayrı kaldıktan sonra karnelerini alan öğrencilerin sevinçlerine ortak olmak, morallerini düzeltmek ve tatilde hoşça vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla uçurtma hediye etmeye başladı. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülden Güllüdağ ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kadriye Balıkçı’nın da katıldığı uçurma dağıtımına çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Hediyelerini almak üzere Kuşadası Belediyesi Tiyatro Birimi’ne gelen öğrencilerin ateşleri ölçülerek ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı. Karnelerini alan öğrenciler için özel olarak tasarlanan ve üzerinde “Hayallerin de uçurtman kadar yükseğe uçsun” yazan çıtalı uçurtmalar öğrenciler ve aileleri tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı.
Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan "Pandemi nedeniyle çok zor günler geçiren ve okullarından ayrı kalan öğrencilerimizin yaz tatillerini bir nebze de olsa eğlenceli hale getirmek için onlara küçük bir hediye vermek istedik. Çocuklarımızın nostaljik bir değeri olan ve açık havada fiziksel aktiviteyi de gerektiren uçurtmalarla iyi vakit geçirmelerini diliyoruz” dedi.

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