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Kuşadası Belediyesi, Ludbreg ile kardeş şehir oldu

07.04.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası Belediyesi ile Hırvatistan’ın Ludbreg Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Kuşadası Belediyesi, Ludbreg ile kardeş şehir oldu

Ludbreg kentinde düzenlenen törene katılan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu “İmzaladığımız kardeş şehir protokolünün iki kent için de yeni iş birliklerine ve ortak projelere vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Kuşadası Belediyesi, Belediye Meclisi’nin onayıyla kardeş şehir olma kararı aldığı Hırvatistan’ın Ludbreg şehri ile karşılıklı protokol imzalayarak resmi olarak kardeş şehir oldu. Ludbreg Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ‘Dünya’nın Merkezi’ etkinliğine katılmak ve Kardeş Şehir İş Birliği Protokolü’nü imzalamak üzere Ludbreg Belediyesi’nin davetlisi olarak kente giden Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Ludbreg Belediye Başkanı Dubrovko Bilic ile birlikte protokolü imzaladıktan sonra kent merkezinde bulunan ‘Dünyanın Dairesi‘ne Kuşadası’nın adının ve Ludbreg kentine uzaklığının yazılı olduğu tabelayı yerleştirdi. Aynı zamanda ‘Dünya’nın Merkezi’ etkinliğinde Ludbreg halkına Kuşadası’nın tanıtımı yapıldı.

Kuşadası Belediyesi olarak kardeş şehir ilişkilerini çok önemsediklerini belirten Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu “Bir turizm kenti olarak dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan şehirler ile kardeşlik bağı ile kurduğumuz ilişkiler, karşılıklı olarak sosyal ve kültürel etkileşimimizi artıran, yeni proje ve iş birliklerine kapı aralayan çok önemli ilişkilerdir. Hırvatistan’ın güzel şehri Ludbreg ile kardeş şehir olmaktan son derece memnuniyet duyuyoruz. İmzaladığımız kardeş şehir protokolünün iki kent için de yeni iş birliklerine ve ortak projelere vesile olmasını temenni ediyor, Ludbreg halkına ve yöneticilerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

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