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Kuşadası Belediyesi maske üretimine bayramda da devam etti

AYDIN HABERLERİ  | 25.05.2020 19:39 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi’nin desteği ile kurulan S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında gönüllü olarak faaliyet gösteren Emek Atölyesi, mesaisine bayramda da devam etti.

Kuşadası Belediyesi’nin desteği ile kurulan S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında gönüllü olarak faaliyet gösteren Emek Atölyesi, mesaisine bayramda da devam etti. Son bir ayda 20 bini çocuklar için olmak üzere toplam 305 bin maske üreterek Kuşadası’nın tüm maske ihtiyacını karşılayan Emek Atölyesi’ni ziyaret eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, gönüllü kadınların Ramazan Bayramı’nı kutlayarak “Kuşadası size minnettardır” dedi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, eşi Duygu Gül Günel ile birlikte Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında kurulan Emek Atölyesi’ni ziyaret ederek gönüllülerle bayramlaştı. Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Oğuzhan Turan ve Birim Koordinatörü Atıl Ulaş Bengi’nin de eşlik ettiği ziyarette konuşan Başkan Ömer Günel, koronavirüs salgını ile mücadelede çok önemli bir yer tutan maskelerin üretiminde üstlendikleri rol nedeniyle Emek Atölyesi üyesi kadınlara teşekkür etti. Toplum sağlığını korumak amacıyla fedakârca çalışan gönüllü kadınların bayramını kutlayan Başkan Ömer Günel “Salgınla mücadele sırasında ortaya koyduğunuz emek ve çaba gerçekten de takdire şayan. Ne yapsak sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Kuşadası size minnettardır” dedi.

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