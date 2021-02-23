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Kuşadası Belediyesi öğrencilere eğitim seti dağıttı

23.02.2021 09:38 | Son Güncelleme:
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Kuşadası Belediyesi, 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime başlayan Soğucak ve Kirazlı Selim Eren ortaokulları 5 ile 6’ncı sınıf öğrencilerine eğitim seti dağıttı.

Kuşadası Belediyesi, 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime başlayan Soğucak ve Kirazlı Selim Eren ortaokulları 5 ile 6’ncı sınıf öğrencilerine eğitim seti dağıttı. Öğrenciler fen bilgisi ve matematik derslerine yardımcı olacak eğitim setlerini Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ile Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman’ın elinden aldı.
Türkiye’de köy okulları 15 Şubat itibariyle yüz yüze eğitime başladı. Kuşadası’nda da Soğucak ve Kirazlı Selim Eren Ortaokulu’nda eğitim gören öğrenciler ders başı yaptı. Kuşadası Belediyesi geleceğin teminatı olan çocukların güvenli ve başarılı bir yüz yüze eğitim dönemi yaşamaları için harekete geçti. Bu kapsamda yüz yüze eğitime başlayan Soğucak ve Kirazlı Selim Eren ortaokullarında öğrenim gören toplam 173 5 ile 6’ncı sınıf öğrencisine eğitim seti hediye edildi. Öğrenciler fen bilgisi ile matematik derslerinde başarılı olmaları hedefiyle hazırlanan eğitim setlerini Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ile Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman’ın elinden aldı.
Kuşadası Belediyesi olarak eğitime destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan “ Kuşadası Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımız için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bugün 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime başlayan Soğucak ve Kirazlı Selim Eren ortaokullarını ziyaret ettik. Öğrencilerimiz için hazırladığımız eğitim setlerini dağıttık. Milli Eğitim Müdürümüz İbrahim Ataman da bizimle birlikteydi. Önümüzdeki süreçte de çocuklarımızın eğitimi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

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