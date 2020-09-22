Kuşadası Belediyesi okulların yıl boyunca maske ihtiyacını karşılayacak

Kuşadası Belediyesi, 21 Eylül’de başlayan yüz yüze eğitim döneminde ilçe genelindeki okullarda koronavirüse karşı çocuk ve yetişkin maskesi dağıtmaya devam ediyor. Öğrencilerin güvenli ve hijyenik bir ortamda eğitim görebilmeleri için önlem almayı sürdüreceklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kentimizde aktif eğitim veren okulların maske ihtiyaçlarını yıl boyunca karşılayacağız” dedi.

Türkiye’de 2020-2021 eğitim-öğrenim dönemi başladı. Ülke genelinde olduğu gibi Kuşadası’nda daokul öncesi ve 1’inci sınıf öğrencileri sosyal mesafe kuralı gözetilerek ders başı yaptı. Geleceğin teminatı olan çocuklarınyüz yüze eğitim döneminde ilçedeki okullarda güvenli ve hijyenik bir şekilde eğitim alabilmeleri içinKuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü (SİM) ekipleri de harekete geçti.

Kuşadası Belediyesi’nin salgın hastalıkla mücadelede en önemli görevi üstlenen SİM ekipleri, Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla kent genelindeki 23 okulun girişinde öğrencilere ve velilere çocuk ve yetişkin maskesi dağıttı.S.SAdaKadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında faaliyet gösteren Emek Atölyesi’ndeki 30 gönüllü kadının ürettiği maskeleri alan veliler, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.

Öğrencilerin güvenli ve hijyenik bir ortamda ders yapabilmeleri için her türlü önlemi almayı sürdüreceklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kentimizde aktif eğitim veren okulların maske ihtiyaçları yıl boyunca belediyemiz tarafından karşılanacak. Eğitim-öğretim sezonu boyunca çocuk maskesi eksikliği çeken okulumuz olmayacak” dedi.

