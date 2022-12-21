Kuşadası Belediyesi parazitlere karşı savaş açtı

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bitkilere, hayvanlara ve insan sağlığına zarar verme riski taşıyan vektörlerle olan mücadelesine aralıksız devam ediyor. Kent genelinde 7/24 esasına göre gerçekleştirilen çalışmalarda 30 personel tarafından Kuşadası’nın tüm mahallelerindeki cadde, sokak, açık alanlar, durgun sular, rögarlar, fosseptik kuyuları, dere kenarları, kanallar, havuzlar, bataklıklar, binaların bodrum katları ve çöp konteynerleri larvaya karşı düzenli olarak ilaçlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmış ilaçların kullanıldığı çalışmaların son durağı Adagöl Doğal Yaşam ve Spor Parkı’nın çevresindeki ormanlık arazi oldu. Ekiplerce, geçtiğimiz hafta etkili olan sağanaktan sonra özellikle sazlık ve bataklık alanlarla yüksek kesimlerdeki kayalık araziler detaylı olarak taranıp, larva oluşumuna elverişli su birikintilerinde biyosidal ürünlerle larvasit çalışması yapıldı. Çalışmaların ihtiyaç duyulan her noktada süreceği belirtildi.

Kuşadası’nda yıl boyunca halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı tedbiri elden bırakmayacaklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, “Kentimizde yaşayan hemşehrilerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlığı bizim için şeyden önce geliyor. İlaçlama ekiplerimiz bugün yüksek kesimlerdeki arazileri de dolaşarak gerekli olan ilaçlama çalışmasını yaptı. Kuşadası’nda karasinek, sivrisinek ve haşerelere karşı mücadelemizde ayak basmadık yer bırakmayacağız” diye konuştu.

