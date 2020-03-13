YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası Belediyesi personeline koronavirüs eğitimi verildi

Kuşadası Belediyesi personeline koronavirüs eğitimi verildi

AYDIN HABERLERİ  | 13.03.2020 12:42 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi, personeli için yeni tip Covid-19 (Koronavirüs) hakkında bilinmesi gerekenlerle ilgili eğitim semineri düzenledi.

Kuşadası Belediyesi, personeli için yeni tip Covid-19 (Koronavirüs) hakkında bilinmesi gerekenlerle ilgili eğitim semineri düzenledi. Belediye Encümen Salonu’nda yapılan seminerde Sağlık İşleri Müdürlüğü Eğitim Hemşiresi Gülsün Nourouzi Panah tarafından çalışanlara virüsten korunma yolları anlatıldı.
Kuşadası Belediyesi, yayılma hızı ve öldürücü etkisiyle Türkiye de dahil 82 ülkede görülen yeni tip Koronavirüs’ten korunma yolları hakkında personeline yönelik eğitim semineri düzenledi. Belediye Encümen Salonu’nda Sağlık İşleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen seminere birimlerde görevli personel ile müdürler katıldı. Yaklaşık 45 dakika süren seminerde, Eğitim Hemşiresi Gülsün Nourouzi Panah, çalışanlara virüsten korunma yolları hakkında önemli bilgiler verdi.

Kış mevsiminde insan vücudunun hastalığa neden olan birçok virüse karşı direncinin düşük olduğunu belirten Sağlık İşleri Müdürlüğü Eğitim Hemşiresi Gülsün Nourouzi Panah, “Öncelikle yeni tip Koronavirüs ile ilgili şu an ülkemizde panik yaratacak bir durum söz konusu değil. Virüsün neden olduğu hastalık, damlacık enfeksiyonu ile solunum sistemine girdikten sonra hasta kişilerden öksürme yoluyla diğer kişilere bulaşıyor. Elde edilen verilere göre özellikle 60 yaş üzerindekilerde ölümcül etkisi çok yüksek. Ayrıca bağışıklık sistemi zayıf olanlar ile hamilelik dönemindeki kadınlar risk altında. Virüsten korunmak için kalabalık mekanlar ve toplu taşıma araçlarında mümkün olduğunca yakın temastan kaçınmamız gerekiyor. Yaşadığımız ve çalıştığımız ortamı hijyenik tutmak da çok önemli. Virüse karşı ellerin 20 saniye boyunca sık sık yıkanması, kolonya kullanılması ile maske takılması korunma yollarının başında geliyor” dedi.

Kuşadası Belediyesi personeline verilen eğitim seminerinden sonra Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görevli ekipler birimleri tek tek dolaşarak çalışanlara maske dağıttı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla alınan 1500 maske, “Güvercin Masa”, “Temizlik İşleri” ve “Zabıta Müdürlüğü” gibi mesaisinin büyük kısmını sahada geçiren ve insanlarla yoğun temas kuran birim çalışanlarından başlanarak tüm personele takmaları için dağıtıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Rektör Çomaklı’dan İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümü mesajı

Rektör Çomaklı’dan İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümü mesajı

Burhaniye’de Korona Virüs kolonya satışlarını arttırdı

Burhaniye’de Korona Virüs kolonya satışlarını arttırdı

Efeler’de Kadınlar Parkı yarın açılıyor

Efeler’de Kadınlar Parkı yarın açılıyor

Gümüşhane’de ‘Maziden İstikbale İstiklal’ programı

Gümüşhane’de ‘Maziden İstikbale İstiklal’ programı

Başkan Alim Işık: "11 ayda 436 yeni iş yeri ruhsatı verdik"

Başkan Alim Işık: "11 ayda 436 yeni iş yeri ruhsatı verdik"

Hamamönü’nde İstiklal Marşı esintisi

Hamamönü’nde İstiklal Marşı esintisi

Aydın Namaz Vakitleri 13 Mart Cuma

İmsak
05:55
Sabah
07:16
Öğle
13:23
İkindi
16:43
Akşam
19:21
Yatsı
20:36

Aydın Nöbetçi Eczaneler13 Mart Cuma

Giray Eczanesi
Merkez
Lal Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Asil Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı; 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı; 1 yaralı

Aydınlı çift Ben Bilmem Eşim Bilir’de yarıştı

Aydınlı çift Ben Bilmem Eşim Bilir’de yarıştı

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.