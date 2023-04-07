YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası Belediyesi ramazan yardımlarını sürdürüyor

Kuşadası Belediyesi ramazan yardımlarını sürdürüyor

07.04.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası Belediyesi, sosyal yardımlarına Ramazan ayında da hız kesmeden devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi ramazan yardımlarını sürdürüyor

Kentin farklı noktalarında kurduğu iftar sofraları ile Kuşadalıları bir araya getiren Kuşadası Belediyesi, hazırladığı Ramazan paketlerini de ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırmayı sürdürüyor.

Sosyal belediyecilik çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, kent sakinlerinin dayanışma ve yardımlaşma ayı olan Ramazan’ı ruhuna uygun biçimde geçirebilmesi için çalışıyor. Ramazan ayının başlaması ile birlikte kentte bulunan cami ve mescitlerde düzenli olarak temizlik ve hijyen çalışmaları yürüten, bir yandan da düzenlediği iftar yemekleri ile hemşehrilerini buluşturan Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileleri de yalnız bırakmıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ulaştırmaya devam ediyor. Ekipler, Ramazan ayına özel olarak hazırlanan ve içerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu gıda paketlerini belirlenen adreslere ulaştırıyor.

Bu çerçevede son olarak Hacıfeyzullah ve İkiçeşmelik mahallelerini ziyaret eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, gıda kolilerini imza karşılığında vatandaşlara teslim etti. Paketlerini teslim alan Kuşadalılar, Ramazan ayında yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuşadası Belediyesi, Ludbreg ile kardeş şehir olduKuşadası Belediyesi, Ludbreg ile kardeş şehir oldu
Adana'da üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybettiAdana'da üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandıAdana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 7 Nisan Cuma

İmsak
05:15
Sabah
06:39
Öğle
13:16
İkindi
16:52
Akşam
19:43
Yatsı
21:01

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Cuma

Akay eczanesi
Kosk
Nevzat akar eczanesi
Nazilli
Yağmur eczanesi
Didim
Şensoy eczanesi
Efeler
Bilgin eczanesi
Efeler
Çolakoğlu eczanesi
Efeler
Esin eczanesi
Efeler
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın tahmini soruldu! "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın tahmini soruldu! "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun..."

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Şoke oldu! Hastasının vajinasında öyle bir şey buldu ki...

Şoke oldu! Hastasının vajinasında öyle bir şey buldu ki...

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.