Kuşadası Belediyesi Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Pazarı ilgi görüyor

Kuşadası Belediyesi tarafından açılan Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı, hem üreticinin hem de tüketicinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yerel üreticiler tarafından üretilen organik ve ev yapımı ürünlerin tezgahları süslediği Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı’na vatandaşlar açıldığı günden bu yana büyük ilgi gösteriyor. Bin bir emekle ürettikleri ürünlerini tüketicilerle aracısız buluşturma olanağı bulan üreticiler de Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür ediyor.

Kuşadası’nda her Perşembe günü Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak’ta kurulan yerel üretici pazarı uygun fiyata doğal ve sağlıklı beslenmek isteyenlerin vazgeçilmez uğrak noktası olmayı sürdürüyor. Kirazlı, Caferli, Çınar ve Soğucak mahallelerinde yaşayan yerel üreticilerin iyi tarım uygulamaları ile ürettikleri mevsimlik ürünlerini satışa sunduğu Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı’nda kadınlar tarafından yapılan yerel tatlar da bulunuyor. İçli köfteden yaprak sarmasına, otlu börekten keşkek ve aşureye kadar birbirinden lezzetli yiyeceklerin büyük rağbet gördüğü pazarda, doğal yollarla üretilen yumurta, bal ve süt gibi hayvansal ürünler de yer alıyor. El açması gözleme ve bazlama tezgahları ise pazara ayrı bir renk katıyor.

Soğucak Mahallesi’nde yaşayan ve yöresel malzemeleri kullanarak evde pişirdiği yemekleri Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı’nda satışa sunan 60 yaşındaki Sühal Demiröz, halkın pazara gösterdiği ilgiden memnun olduğunu belirterek “Pazar açıldığından bu yana ev ekonomisine katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Pişirdiğim yemeklerin lezzetli bulunması ve beğenilmesi benim için büyük bir sevinç kaynağı. Kuşadası Belediyesi’ne bizlere böyle bir olanak oluşturduğu için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kirazlı Mahallesi’nde bulunan bahçesinde yetiştirdiği üzüm, bamya, biber, börülce gibi ürünleri satışa sunan Seval Aras ise tezgahında bulunan ürünlerin mevsimine göre değişiklik gösterdiğine dikkat çekerek “Yaz aylarında taze sebze ve meyve satarken kış aylarında kuru biber, kuru börülce, kuru bamya, ev yapımı salça, reçel, turşu gibi ürünler satıyoruz. Bu pazar sayesinde mahsulümüz büyük değer kazandı. Perşembe günleri evimize mutlu dönüyoruz. Kuşadası Belediyesi’ne ne kadar teşekkür etsek az” diye konuştu.

