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Kuşadası Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi sevinci

AYDIN HABERLERİ  | 07.02.2020 15:36 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm-Bel Sen) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olacak toplu iş sözleşmesi ile Kuşadası Belediyesi’nde çalışan memurların sendikal haklarında iyileştirme yapıldı.Tüm-Bel Sen iş yeri temsilcisi İbrahim Kılınç’ın katılımı ile başkanlık makamında düzenlenen imza töreninde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, her zaman çalışanların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek “İmkânlarımız doğrultusunda tüm çalışma arkadaşlarımızın koşullarında iyileştirme yapmanın gayreti içerisindeyiz.

Kuşadası Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm-Bel Sen) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olacak toplu iş sözleşmesi ile Kuşadası Belediyesi’nde çalışan memurların sendikal haklarında iyileştirme yapıldı.
Tüm-Bel Sen iş yeri temsilcisi İbrahim Kılınç’ın katılımı ile başkanlık makamında düzenlenen imza töreninde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, her zaman çalışanların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek “İmkânlarımız doğrultusunda tüm çalışma arkadaşlarımızın koşullarında iyileştirme yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bugün imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin tüm memur arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum” dedi. İş yeri temsilcisi Kılınç ise, Kuşadası Belediyesi’nde çalışan memurlar adına toplu iş sözleşmesi imzalamış olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.

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