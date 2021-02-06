Kuşadası Belediyesi’nden deprem ve salgından etkilenenlere psikolojik destek

Kuşadası Belediyesi, pandemi ve depremden etkilenen vatandaşlara psikolojik destek vermeye başladı. Kuşadası Belediyesi tarafından kurulan Psikososyal Destek Merkezi’nde uzman psikologlar ailelere ve çocuklara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.

Kuşadası Belediyesi, bünyesinde çalışan dört uzman personeli pandemi ve 30 Ekim 2020 tarihinde Ege Denizi’nde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara psikolojik destek sunması için görevlendirdi. Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Ada Kültür Merkezi’nde kurulan Psikososyal Destek Merkezi’nde Uzman Psikologlar Candan Atak, Fatma Yıkılmaz ve Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşe Özgül, Salı ve Çarşamba günleri deprem ve pandemiden etkilenen vatandaşlara psikolojik destek sağlıyor. Uzman Psikolog Sırma Gül Özkur ise 2-14 yaş arası çocuklar için oyun terapisi seansları düzenliyor. Ücretsiz danışmanlık hizmeti ve oyun terapisi seanslarından faydalanmak isteyen Kuşadalılar “444 71 14” numaralı telefondan Güvercinmasa’yı arayarak randevu alabiliyor.

Kuşadası Belediyesi Psikososyal Destek Merkezi’nde görevli Uzman Psikolog Candan Atak, “Pandemi ve geçtiğimiz Ekim ayında yaşadığımız deprem nedeniyle birçok vatandaşımız korku ve endişe içerinde yaşıyor. Kuşadası Belediyesi psikologları olarak bu konuda hemşehrilerimize yardımcı olmak istedik. Ada Kültür Merkezi’nde kurulan Psikososyal Destek Merkezimizde pandemi ve depremden etkilenen vatandaşlarımıza psikolojik destek veriyoruz. Danışanlarımız aldıkları hizmetten oldukça memnun. Hizmetten faydalanmak isteyen tüm Kuşadalılar, Güvercinmasa üzerinden randevu alarak seanslarımıza katılabilirler” dedi.

Uzman Psikolog Sırma Gül Özkur ise “Psikososyal Destek Merkezi’nde 2-14 yaş arası çocuklara oyun terapisi hizmeti veriyorum. Oyun terapisi, kelimelerle kendisini ifade edemeyen çocukların oyuncaklar aracılığıyla ifade becerisini geliştirmeyi hedefleyen bir yöntemdir. Bugüne kadar seanslarımıza katılan çocukların ailelerinden hep olumlu dönüşler aldık. Önceliğimizi pandemi ve depremden etkilenen çocuklara verdik” diye konuştu.

