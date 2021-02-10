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Kuşadası Belediyesi’nden ihale açıklaması

10.02.2021 09:36 | Son Güncelleme:
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Kuşadası Belediyesi’nden ihale açıklaması

Kuşadası Belediyesi, son günlerde bazı internet haber siteleri ile sosyal medya sayfalarında Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacak ‘Mobil Konkasör ile Değişik Ebatlarda Mıcır Elde Edilmesi ve Stoklanması Yapım İşi İhalesi’ ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten bir açıklama yaptı.Kuşadası Belediyesi Hukuk Birimi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2021 / 20713 İhale Kayıt Numaralı Mobil Konkasör ile Değişik Ebatlarda Mıcır Elde Edilmesi ve Stoklanması Yapım İşi İhalesi ile ilgili sosyal medya ve haber sitelerinde yapılan haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte, kamuoyunu yanıltmaktadır.

Kuşadası Belediyesi, son günlerde bazı internet haber siteleri ile sosyal medya sayfalarında Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacak ‘Mobil Konkasör ile Değişik Ebatlarda Mıcır Elde Edilmesi ve Stoklanması Yapım İşi İhalesi’ ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten bir açıklama yaptı.
Kuşadası Belediyesi Hukuk Birimi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2021 / 20713 İhale Kayıt Numaralı Mobil Konkasör ile Değişik Ebatlarda Mıcır Elde Edilmesi ve Stoklanması Yapım İşi İhalesi ile ilgili sosyal medya ve haber sitelerinde yapılan haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte, kamuoyunu yanıltmaktadır. 2021 /20713 İhale Kayıt Numaralı İhale, 4734 Sayılı Yasanın 19. maddesi uyarınca açık ihale usulü yöntemiyle yapılmakta olup, ihale süreci devam etmektedir. Bu aşamada, ihale süreci ile ilgili her türlü asılsız haberin, ihalenin usulüne uygun yapılmasını ve tamamlanmasını engelleyerek ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturduğu ve bu konuda yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”

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