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  4. Kuşadası Belediyesi’nden işsizlik sorununa çözüm noktası

Kuşadası Belediyesi’nden işsizlik sorununa çözüm noktası

AYDIN HABERLERİ  | 08.01.2020 15:03 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kuşadası Hizmet Merkezi arasında iş arayanlarla işverenleri buluşturacak bir ofisin açılması için protokol imzalandı.Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile İŞKUR Kuşadası Hizmet Merkezi Müdürü Adnan Gönençer’in imzaladığı protokol istihdama yönelik meslek edindirme kurslarının açılmasını da sağlayacak.Kuşadası Belediyesi ile İşkur, kentte istihdam sorununu çözmeye yönelik önemli bir projeyi hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Kuşadası Belediyesi’nden işsizlik sorununa çözüm noktası

Kuşadası Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kuşadası Hizmet Merkezi arasında iş arayanlarla işverenleri buluşturacak bir ofisin açılması için protokol imzalandı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile İŞKUR Kuşadası Hizmet Merkezi Müdürü Adnan Gönençer’in imzaladığı protokol istihdama yönelik meslek edindirme kurslarının açılmasını da sağlayacak.
Kuşadası Belediyesi ile İşkur, kentte istihdam sorununu çözmeye yönelik önemli bir projeyi hayata geçirmek için kolları sıvadı. Proje kapsamında açılacak olan Kuşadası Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası’nda iş arayan kişilerle işçi arayan kurumların başvuruları alınarak takibi yapılacak. Kuşadası Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası’nda ayrıca işsizlik sigortası başvuru talep dilekçesinin sisteme kaydı ve iş gücü programlarına başvuru gibi işlemler de yapılabilecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İŞKUR Kuşadası Hizmet Merkezi ile imzaladıkları protokol sayesinde kentte yaşanan işsizlik sorununu rahatlatacaklarını belirterek “Kuşadası her geçen gün nüfus bakımından büyüyen bir kent. Nüfusla beraber kentimizde iş arayanların sayısı da artıyor. Kuşadası Belediyesi olarak İŞKUR Kuşadası Hizmet Merkezi ile birlikte kentimizde artan işsizlik problemini azaltacak bir proje hazırladık. Proje kapsamında açılacak olan Kuşadası Belediyesi İşlendirme ofisi İŞKUR Hizmet Noktası sayesinde iş arayanlarla işverenleri bir araya getireceğiz. Bugüne kadar belediyemize iş arayan 1989 kişi başvuru yaptı. 254 kişiyi Kuşadası’nda faaliyet gösteren ve eleman arayan çeşitli işletmelere yerleştirdik. 65 kişi ise önerdiğimiz işleri kabul etmedi. En büyük hedeflerimizden biri kentimizde yaşanan işsizlik sorununu azaltabilmek” dedi.

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