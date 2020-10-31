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Kuşadası Belediyesi’nden İzmir’e gıda yardımı

AYDIN HABERLERİ  | 31.10.2020 21:50 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi, merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen İzmirlilere gıda desteğinde bulundu.

Kuşadası Belediyesi, merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen İzmirlilere gıda desteğinde bulundu. Belediye ekiplerince hazırlanan 1000 adet kumanya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na gönderildi.
Kuşadası Belediyesi, Ege Denizi’nde yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra, doğal afetten en çok etkilenen İzmir’in Bayraklı ve Bornova ilçelerine gönderilmek üzere 1000 adet kumanya hazırladı. Hijyen kurallarına uygun olarak paketlenen yiyecekler, Kuşadası Belediyesi yetkilileri tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na teslim edildi. Ayrıca Kuşadası Belediyesi tarafından göçük altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla İzmir’e giden AKUT Kuşadası ekibine de su, dezenfektan, gıda paketi ve beton kırma makinelerinde kullanmaları için 100 litre yakıt gönderildi.

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