YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası Belediyesi’nden kaçak moloz dökenlerle mücadele

Kuşadası Belediyesi’nden kaçak moloz dökenlerle mücadele

16.02.2021 09:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası Belediyesi, kaçak moloz dökerek çevre ve görüntü kirliliğine neden olan kişi ve kurumlara göz açtırmıyor.

Kuşadası Belediyesi, kaçak moloz dökerek çevre ve görüntü kirliliğine neden olan kişi ve kurumlara göz açtırmıyor. 2020 yılında kaçak moloz dökümü yapanlara 100 bin TL civarında para cezası kesen Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, çevreyi korumaya yönelik çalışmalarını 2021 yılında da aralıksız sürdürüyor.
Çevre ve doğa dostu çalışmalarıyla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, izinsiz moloz ve hafriyat dökerek kirliliğe yol açan firma ve şahıslarla mücadele etmeye devam ediyor. Yapılan ihbarları anında değerlendiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri arazilere yerleştirilen gece görüş özelliğine sahip fotokapan kameralar aracılığıyla da kaçak moloz dökümüne anında müdahale ediyor. Son olarak Değirmendere Mahallesi Uydu Kent Yapı Kooperatifi bölgesine kaçak moloz dökümü yapıldığı yönündeki bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olaya müdahale ederek yasal işlem yaptı. Kaçak moloz dökümü yapan şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41/5’inci maddesi uyarınca para cezası uygulandı. Öte yandan söz konusu atıkların kaldırılmasına ilişkin masraflar da kaçak moloz dökümü yapan şahıstan tahsil edildi.
Başkan Günel’den duyarlılık çağrısı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel moloz ve hafriyat dökümü yaparak çevreyi kirleten ve görüntü kirliğine neden olan kişi ve şahıslara karşı taviz vermelerinin mümkün olmadığına dikkat çekerek “Kuşadası Belediyesi olarak bir yandan daha yeşil ve temiz bir kent oluşturmak için çalışırken bir yandan da çevremizi korumak için çalışıyoruz. En büyük zenginliğimiz olan çevremizi korumak her zaman en önemli önceliğimiz olacak. Her kim olursa olsun çevremize karşı sorumsuzca davranan hiç kimseyi görmezden gelmemiz mümkün değildir. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz kaçak moloz ve hafriyat dökümünün önüne geçmek için mücadelesini sürdürecek. Tüm hemşehrilerimizden de bu konuda duyarlılık bekliyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 16 Şubat Salı

İmsak
06:29
Sabah
07:50
Öğle
13:28
İkindi
16:27
Akşam
18:55
Yatsı
20:11

Aydın Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Salı

Giray Eczanesi
Merkez
Karataş Eczanesi
Merkez
Meriçli Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Asil Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Diğer Haberler

Aydın’da bir hafta içerisinde 394 vaka görüldü

Aydın’da bir hafta içerisinde 394 vaka görüldü

Aydın’da bir hafta içerisinde 394 vaka görüldü

Aydın’da bir hafta içerisinde 394 vaka görüldü

Aydın’da soyut heykel tartışmasına MHP’li Alıcık’tan öneri

Aydın’da soyut heykel tartışmasına MHP’li Alıcık’tan öneri

İki günde 521 bin TL ceza uygulandı

İki günde 521 bin TL ceza uygulandı

Polis 11 ayrı hırsızlık olayının şüphelilerini yakaladı

Polis 11 ayrı hırsızlık olayının şüphelilerini yakaladı

Efeler’de kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

Efeler’de kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.