YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası Belediyesi’nden kentsel dönüşüm hamlesi

Kuşadası Belediyesi’nden kentsel dönüşüm hamlesi

09.01.2021 09:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kuşadası Belediyesi’nden kentsel dönüşüm hamlesi

Kuşadası Belediyesi, kenti olası bir deprem riskine hazırlamak ve meydana gelebilecek depremleri en az zararla atlatabilmek amacıyla Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurma kararı aldı.Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Deprem artık Kuşadası’nın bir gerçeği.

Kuşadası Belediyesi, kenti olası bir deprem riskine hazırlamak ve meydana gelebilecek depremleri en az zararla atlatabilmek amacıyla Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurma kararı aldı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Deprem artık Kuşadası’nın bir gerçeği. Depreme her an hazır olmak ve olası depremleri hasarsız atlatabilmek amacıyla kuracak olduğumuz Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü aracılığıyla en kısa süre içerisinde depreme dayanıksız yapıların tespitine başlayacağız” dedi.
Kuşadası Belediyesi, 30 Ekim’de Ege Denizi’nde meydana gelen ve Kuşadası’nda da şiddetli bir biçimde hissedilen 6.9’luk depremin ardından harekete geçerek Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurma kararı aldı. Kuşadası Belediyesi bünyesinde kenti depreme hazırlama, depreme dayanıksız yapıları tespit etme ve vatandaşları deprem konusunda bilinçlendirme faaliyetleri yürütecek olan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurma kararı, 2021 yılının ilk belediye meclis toplantısında oybirliğiyle kabul edildi. Müdürlük çalışmalarına, kentte bulunan depreme dayanıksız yapıların tespiti ile başlayacak.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, depreme hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekerek “30 Ekim’de meydana gelen ve asıl yıkıcı etkisini İzmir’in Bornova ve Bayraklı ilçelerinde gösteren 6.9 büyüklüğündeki depremi, Kuşadası olarak yıkım veya can kaybı olmadan atlattık. Ancak mevcut fay hatlarının yapısı bizlere gösterdi ki, deprem artık Kuşadası’nın bir gerçeği. Bu nedenle de olası depremlere hazırlıklı olmak ve depremleri en ez zararla atlatabilmek amacıyla vakit kaybetmeksizin belediyemiz bünyesinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurma kararı aldık. Konu ile ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Müdürlüğümüz en kısa süre içerisinde kentimizin depreme dayanıksız yapı stokunu tespit etmek amacıyla çalışmalarına başlayacak” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

Aydın Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
06:51
Sabah
08:17
Öğle
13:21
İkindi
15:52
Akşam
18:14
Yatsı
19:35

Aydın Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Cinalı Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Ceyhan Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Diğer Haberler

AK Parti Milletvekili Savaş’tan Menderes Müzesi’ndeki çalışmaları inceledi

AK Parti Milletvekili Savaş’tan Menderes Müzesi’ndeki çalışmaları inceledi

Şüpheliler ve polis ekipleri arasında film gibi kovalamaca

Şüpheliler ve polis ekipleri arasında film gibi kovalamaca

MHP Aydın İl Kadın Kolları’nda bayrak değişimi

MHP Aydın İl Kadın Kolları’nda bayrak değişimi

Kız yurdunun güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu

Kız yurdunun güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

17 yıl hapis cezası bulunan azılı hırsız yakalandı

17 yıl hapis cezası bulunan azılı hırsız yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.