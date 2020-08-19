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Kuşadası Belediyesi’nden korona virüse karşı yeni uygulama

AYDIN HABERLERİ  | 19.08.2020 09:50 | Son Güncelleme

Türkiye’de koronavirüs (Covid-19) vakasının ilk görüldüğü andan itibaren toplum sağlığını korumak için bütün birimlerini harekete geçiren Kuşadası Belediyesi, salgın hastalığa karşı yeni tedbirler almaya devam ediyor.

Türkiye’de koronavirüs (Covid-19) vakasının ilk görüldüğü andan itibaren toplum sağlığını korumak için bütün birimlerini harekete geçiren Kuşadası Belediyesi, salgın hastalığa karşı yeni tedbirler almaya devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Ana Hizmet Binası kapısı ile Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün girişine dezenfeksiyon tüneli kuruldu.
Kuşadası Belediyesi, küresel ölçekte yayılma etkisini hala sürdüren Covid-19’a karşı tedbiri elden bırakmıyor. Pandemi sürecinde aldığı önlemler ve sunduğu hizmetler ile koronavirüs ile mücadelede Türkiye’nin en başarılı 4’üncü belediyesi seçilen Kuşadası Belediyesi, vatandaşların ve çalışanlarının sağlığını korumak için 2 adet dezenfeksiyon tüneli daha satın aldı. Satın alınan tünellerden bir tanesi Belediye Ana Hizmet Binası’nın giriş kapısına, diğeri ise kent halkının mesai saatleri içerisinde ücretsiz maske temin edebildiği Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün önüne yerleştirildi.
Uygulama kapsamında, Belediye Ana Hizmet Binası ile Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne giriş yapmak isteyenler, dezenfeksiyon tünelinden geçtikten sonra içeriye alınıyor. Maskesi olmayanlar, maskelerini takmaları yönünde uyarılıyor. Sonrasında ise temassız ölçüm cihazı ile ateş ölçümü yapılıyor. Görevliler tarafından ateşleri ölçülen çalışanlar ile vatandaşlara, tehlikeli bir durum olmaması halinde içeriye giriş izni veriliyor.
Pandemi sürecinden bu yana Kuşadası halkının sağlığını ve güvenliğini korumak için her türlü önlemi aldıklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Koronavirüs tehlikesi hala geçmiş değil. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz düzenli olarak halkın yoğun olarak bulunduğu yerleri dezenfekte ediyor. Bir yandan da esnaf ve vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyoruz. Şimdi de aldığımız önlemlere bir yenisini daha ekledik. İki yeni dezenfeksiyon tüneli alıp bunlardan bir tanesini Belediye Ana Hizmet Binası kapısının girişine, diğerini de Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün önüne yerleştirdik. Çalışanlarımızın ve hemşehrilerimizin sağlığını düşünerek gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz” dedi.

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