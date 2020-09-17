YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası Belediyesi’nin bayan zabıtasından engelli vatandaşa anlamlı yardım

Kuşadası Belediyesi’nin bayan zabıtasından engelli vatandaşa anlamlı yardım

AYDIN HABERLERİ  | 17.09.2020 13:18 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri engelli vatandaşlarla yakından ilgilenmeye devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri engelli vatandaşlarla yakından ilgilenmeye devam ediyor. Son olarak İsmet İnönü Bulvarı’nda görev yapan Hasret İnce isimli zabıta personeli ilçeye turistik amaçla gelen işitme engelli bir vatandaşa yardım elini uzattı.
Kuşadası Belediyesi, kentteki engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Daha önce Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile yaşama geçirdiği birçok projeyle vatandaşların takdirini toplayan Kuşadası Belediyesi’nde bu kez de zabıta müdürlüğü personeli Hasret İnce, Ankara’dan Kuşadası’na turistik amaçla gelen işitme engelli bir vatandaşın yardımına koştu.
İnönü Bulvarı’nda görev yaptığı sırada üzerinde engelli ibaresi bulunmayan bir otomobilin engelli park yerine yanaştığını gören Hasret İnce, sürücü Sinan Kaya’yı uyardı. İşitme engelli Kaya, otomobilini park ettikten sonra İnce’nin yanına giderek işaret diliyle kendisini duymadığını anlattı. Engelli kartını zabıta personeli İnce’ye gösteren Kaya, Kuşadası’nda işaret dilini bilen bir zabıtayla karşılaşmış olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Hasret İnce ise kiralık otomobile trafik polisleri tarafından ceza kesilmemesi için Kaya’nın engelli kartının fotoğrafını çekti.
“Daima yardıma hazırız, her zaman vatandaşın emrindeyiz”
Kuşadası Belediyesi’nin kentte yaşayan ve ziyarete gelen vatandaşlara her konuda yardımcı olmak için zabıta personelini gerekli bütün eğitimlerden geçirdiğini belirten Hasret İnce, “Engelli bir vatandaşa yardımcı olduğum için çok mutluyum. İşitme engelli misafirimiz Sinan Kaya, bana Kuşadası’nda işaret dili bilen zabıtalar görev yaptığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel de engelli bireylerin Kuşadası’nda sorunsuz bir şekilde yaşamaları konusunda çok hassas. Zabıta Müdürlüğü personeli olarak engellilere yardıma daima hazırız” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok! Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Otizmli çocuk balkondan atladı
Otizmli çocuk balkondan atladı
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi

Aydın Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
05:24
Sabah
06:45
Öğle
13:08
İkindi
16:37
Akşam
19:21
Yatsı
20:37

Aydın Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Doğa Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Giray Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kargo ile uyuşturucu sevkiyatını polis önledi
Kargo ile uyuşturucu sevkiyatını polis önledi
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Büyükşehir’in Korona virüs önlemleri sürüyor
Büyükşehir’in Korona virüs önlemleri sürüyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.