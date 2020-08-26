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Kuşadası Belediyesi’nin maske seferberliği uzak mahallelerde sürüyor

AYDIN HABERLERİ  | 26.08.2020 09:22 | Son Güncelleme

Salgın sürecinde aldığı önlemler ve sunduğu hizmetler ile dikkat çeken ve korona virüs ile mücadelede Türkiye’nin en başarılı 4’üncü ilçesi seçilen Kuşadası Belediyesi, Kirazlı Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlara ücretsiz 2 bin 700 adet maske dağıttı.

Salgın sürecinde aldığı önlemler ve sunduğu hizmetler ile dikkat çeken ve korona virüs ile mücadelede Türkiye’nin en başarılı 4’üncü ilçesi seçilen Kuşadası Belediyesi, Kirazlı Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlara ücretsiz 2 bin 700 adet maske dağıttı. Ücretsiz maske dağıtımına önümüzdeki günlerde farklı mahallelerde devam edilecek.
Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren toplum sağlığını korumak için gerekli bütün önlemleri alan Kuşadası Belediyesi, korona virüse karşı tedbiri elden bırakmıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri (TİM), salgın hastalıkla mücadelede kente gelen yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği noktalarda düzenli olarak dezenfekte çalışması yaparken, Güvercin Masa ile Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kent sakinlerine ücretsiz maske dağıtmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla harekete geçen Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kirazlı Mahallesi’nde vatandaşlar ile esnafa ücretsiz 2 bin 700 adet maske dağıttı. Müdürlük yetkilileri S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında kurulan Emek Atölyeleri’nde, gönüllü kadınlar tarafından üretilen maskelerin dağıtımına önümüzdeki günlerde devam edileceğini belirtti.
Kuşadalı vatandaşların sağlığını korumak için her türlü önlemi aldıklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Halkın sağlığını korumak için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin ve Kuşadası’na gelen konuklarımızın sağlığını tehlikeye sokacak dikkatsizliklere müsaade etmemiz mümkün değil. Bugün Sağlık İşleri Müdürlüğü ekibimiz tarafından Kirazlı Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlara ücretsiz 2 bin 700 adet maske dağıtıldı. Çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Tedbiri asla elden bırakmayacağız” dedi.

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