YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası Belediyesi’nin turistik tesisleri de sezona hazırlanıyor

Kuşadası Belediyesi’nin turistik tesisleri de sezona hazırlanıyor

24.02.2021 15:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası Belediyesi tarafından turistik tesislerde yenileme çalışmalarına başladı.

Kuşadası Belediyesi tarafından turistik tesislerde yenileme çalışmalarına başladı. Yeni sezonu modern ve kaliteli bir görünümle karşılayacak olan tesisler uygun fiyata kaliteli hizmetin adresi olacak.
Pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamaları hizmet üretmek için fırsata çeviren Kuşadası Belediyesi, turistik çarşılarda başlattığı alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarının ardından turizm sezonu öncesinde Arya AŞ. tarafından işletilmekte olan tesisleri yenilemek için de kolları sıvadı. Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Arya AŞ. tarafından işletilen kafeterya, restoran ve çay bahçelerini daha sağlıklı bir alt yapıya ve modern bir görünüme kavuşturmak amacıyla başlatılan projelendirme çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında öncelikle Gazibeğendi, Atatürk Bulvarı, Bülent Ecevit Parkı ve Güvercinada’da yer alan tesislerin elektrik, su ve kanalizasyon alt yapıları ile mutfak, depo ve oturma alanları yenilenecek. Ardından tesisler yeniden dekore edilerek çok daha kaliteli ve estetik bir görünüme kavuşturulacak.
“ Uygun fiyata, kaliteli hizmet “
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nın büyük bir değişim sürecine girdiğini belirterek “Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinden olan Kuşadası’nı hak ettiği yere taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Caddeleri, sokakları, parkları, çarşıları ve turistik tesisleri ile adından söz ettiren örnek bir turizm kenti oluşturmak için iki yıldan bu yana sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında Belediyemiz iştiraklerinden olan Arya AŞ. tarafından işletilen tesislerimizi de yenilemeye başladık. Pandemi nedeniyle kafe ve restoranların kapalı olduğu bu süreci değerlendirerek Kuşadası’nın hak ettiği değere, kaliteye ve konfora kavuşabilmesi için işe koyulduk. Çalışmalarımızın sonucunu en kısa süre içerisinde hep birlikte göreceğiz. Kuşadalılar ve ziyaretçilerimiz 2021 sezonundan itibaren uygun fiyata kaliteli hizmete ulaşabilecek” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

Aydın Namaz Vakitleri 24 Şubat Çarşamba

İmsak
06:20
Sabah
07:40
Öğle
13:27
İkindi
16:33
Akşam
19:03
Yatsı
20:19

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Çarşamba

Er Eczanesi
Merkez
İlke Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Ceyhan Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Diğer Haberler

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, 2020 üretim sezonunu değerlendirdi

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, 2020 üretim sezonunu değerlendirdi

Aydınlı çocuklara giyecek yardımında bulunuldu

Aydınlı çocuklara giyecek yardımında bulunuldu

Nazilli HEM Müdürü Aydın’dan Açıköğretim sınavı uyarısı

Nazilli HEM Müdürü Aydın’dan Açıköğretim sınavı uyarısı

İngiltere seyahat kısıtlamasını kalkacağını açıkladı

İngiltere seyahat kısıtlamasını kalkacağını açıkladı

Aydın'da ahırdan buzağı çalan 2 kişi tutuklandı

Aydın'da ahırdan buzağı çalan 2 kişi tutuklandı

Edremit Belediye Başkanı Arslan, Başkan Öndeş ile görüştü

Edremit Belediye Başkanı Arslan, Başkan Öndeş ile görüştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.