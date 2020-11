Kuşadası Belediyespor Triatlon takımından büyük başarı

Kuşadası Belediyespor, Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Oral-B 2020 Puanlı Triatlon Şampiyonasının birinci ve ikinci etap yarışlarının ardından final yarışlarında da büyük bir başarıya imza attı. Yarışlara Kuşadası Belediyespor’u temsilen katılan Ceylin Aslan Türkiye birincisi, Sude Sert ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Oral-B Türkiye Triratlon Şampiyonası, birinci ve ikinci etap yarışlarının ardından gerçekleşen final yarışı ile sona erdi. Pandemi nedeniyle her sporcunun kendi ilinde gerçekleştirilen yarışmalar sonucunda elde ettiği koşu ve yüzme dereceleri ile belirlenen Türkiye geneli sıralamalarında Kuşadası Belediye Spor’dan Ceylin Aslan M2 kadınlar kategorisinde Türkiye birincisi olurken, Sude Sert Türkiye üçüncüsü oldu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sporun önemine dikkat çekerek “Kuşadası Belediyesi olarak çocuk ve gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimlerinde büyük önem taşıyan spora elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Oral-B Türkiye Triratlon Şampiyonası final yarışlarında büyük bir azim ve disiplin göstererek Türkiye birinciliği elde eden Ceylin Aslan ve üçüncü olan Sude Sert ile şampiyonaya Kuşadası Belediye Spor’u temsilen katılan tüm sporcularımızı canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Her zaman yanlarındayız” dedi.