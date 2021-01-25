Kuşadası caddelerinde geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılmaya başlandı

Kente yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, uyguladığı özgün peyzaj projeleri ile de dikkat çekiyor. Bu kapsamda, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarını dolaşıp zeytin, incir, dut, limon ve selvi ağaçlarının kurumuş kök ve gövdelerini topladı. Toplandıktan sonra temizlenen ahşap malzemelere, el işi teknikleri uygulanarak farklı şekiller verildi. Değişik renklere de boyanan ahşap malzemeler, peyzaj düzenlemesinde kullanılacak dekoratif nesnelere dönüştü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sera Sorumlusu Ali Genç’in elinde birer sanat eseri halini alan kök ve gövdelerden 15 tanesi, Candan Tarhan Bulvarı ile 50’inci Yıl Caddesi’nin kesiştiği kavşağa yerleştirildi.

“ Peyzaj tasarımının parçası olacak “

Geri dönüşüm çalışmalarının temiz bir çevre için çok önemli olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Yurt dışında da yaygın olarak uygulanan bu yöntem sayesinde kentimizi doğanın bize sunduğu malzemeleri kullanarak güzel ve özgün bir görünüme kavuşturuyoruz. Kentimiz sahip olduğu doğal güzellikler ile adeta cennetten bir köşe. Doğanın kendi içinde bir estetiği var ve bize de pek çok malzeme sunuyor. Bu malzemelerden kurumuş ağaç köklerini ve dallarını kentimizin peyzaj tasarımının bir parçası haline getirmek istiyoruz” dedi.

