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Kuşadası, caretta caretta yavruları için yuva kontrol noktasına kavuştu

AYDIN HABERLERİ  | 12.09.2020 14:57 | Son Güncelleme

Türkiye’deki yuvalama alanları dışında kalan Kuşadası sahil siteleri bölgesindeki kumsalda yuva yaparak yumurtalarını bırakan caretta caretta iribaş deniz kaplumbağalarının yuva kontrol noktası açılışı yapıldı.Bilindiği gibi, 5 gün önce Kuşadası Orsen Sitesi kumsalına yuva yapan caretta carettaların 30 yavrusu 59 gün süren uzun beklemeden sonra yumurtadan çıkarak, sağlıklı bir şekilde denizle buluşturulmuştu.

Türkiye’deki yuvalama alanları dışında kalan Kuşadası sahil siteleri bölgesindeki kumsalda yuva yaparak yumurtalarını bırakan caretta caretta iribaş deniz kaplumbağalarının yuva kontrol noktası açılışı yapıldı.
Bilindiği gibi, 5 gün önce Kuşadası Orsen Sitesi kumsalına yuva yapan caretta carettaların 30 yavrusu 59 gün süren uzun beklemeden sonra yumurtadan çıkarak, sağlıklı bir şekilde denizle buluşturulmuştu. Son gün gerçekleştirilen yuva kontrol noktası açılışına, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü mühendislerinden İstemihan Kahraman ve doğa koruma personeli ile EKODOSD üyeleri, duyarlı vatandaşlar ve çevreciler katıldı.
Açılıştan sonra bir açıklama yapan Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “ Yuva açılışı sonunda C.carettanın yuvaya 82 yumurta bıraktığı belirlendi. Daha önce çıkan 30 yavrudan sonra, bugünkü açılışta yuvadan canlı olarak çıkan 2 yavru da denize kavuştu. 50 Yumurtanın ise bozuk olduğu görüldü “ dedi.
Kuşadası’nda tek yuva bulunduğuna dikkati çeken Sürücü, “ Kuşadası’nda tek yuva olmasına rağmen, etrafı çevrilerek kontrol altına alınan yuvaya yüzlerce ziyaretçi gelerek, deniz kaplumbağalarıyla ilgili bilgi aldı. Gönüllüler gece nöbeti tuttu. En çok sevinenler çocuklar oldu. Işık yoğunluğu nedeniyle yavruların denize rahat ulaşmaları için açılan kanalları çocuklar yaptı. Caretta yuva alanında yavrular çıkıncaya kadar gerekli yardımları yapan plajın işletmecisi Bülent Timoçin’e, çocuk gönüllülerinden M. Kaan Karabacak’a ve Bora Nalçakan’a, EKODOSD tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Yavru çıkışları sırasında yol aydınlatma direklerinde karartma uygulayan Aydın Büyük Şehir Belediyesi Başkanlığı’na teşekkür ederiz “ dedi.
Bu arada, caretta caretta yavrularına en büyük ilgiyi çocuklar gösterdi. Çocuklar “Yaptığımız bu kanaldan geçen yavru kaplumbağalar büyüyerek 25 yıl sonra buraya döneceklermiş. Biz de o zamana kadar büyüyeceğiz. Onların buraya anne olarak geldiklerini gördüğümüzde bizler çok mutlu olacağız. Belki bizlerde o zaman kadar anne ve baba olmuş olacağız. O günleri sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.

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