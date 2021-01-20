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Kuşadası çevre yolundaki aydınlatma sorunu trafik kazalarına davetiye çıkarıyor

20.01.2021 10:10 | Son Güncelleme:
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Önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda çevre yolundaki aydınlatma sorunu trafik kazalarına davetiye çıkarıyor.

Önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda çevre yolundaki aydınlatma sorunu trafik kazalarına davetiye çıkarıyor. Aydınlatma olmadığı için de hava karardığı andan itibaren neredeyse her gün özellikle Ege Mahallesi’ne paralel bölümlerde trafik kazası oluyor.
Son olarak 61 yaşındaki bir sağlık çalışanının yoldan karşı karşıya geçerken aydınlatma olmaması nedeniyle hayatını kaybettiği trafik kazası bardağı taşıran son damla oldu. Zifiri karanlıkta yoldan karşı karşıya geçmekte olan Medine Tekin’e seyir halindeki bir otomobil çarptı ve kazada ağır yaralanan Medine Tekin hastanede hayatını kaybetti.
Mehmet Tutucu, Bora Özsoy ve Melih Herhay isimli vatandaşlar çevre yolunun hava karardıktan sonra korku yoluna dönüştüğünü belirterek, aydınlatma olmamasının trafik kazalarına davetiye çıkardığını belirttiler ve bir an önce önlem alınmasını istediler.

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