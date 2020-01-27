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Kuşadası CHP’den Başkan Günel’e ziyaret

AYDIN HABERLERİ  | 27.01.2020 11:56 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i ziyaret etti.Nazik ziyaretlerinden dolayı CHP ilçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Başkan Ömer Günel, en büyük hedeflerinin birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara taşımak olduğunu kaydetti.Kuşadası Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, öncelikle parti içi birlik ve beraberliği sağlamayı hedeflediklerini ifade ederek; “Önemli bir yerel seçim ve kongre sürecini birlikte atlattık.

Kuşadası CHP’den Başkan Günel’e ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i ziyaret etti.
Nazik ziyaretlerinden dolayı CHP ilçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Başkan Ömer Günel, en büyük hedeflerinin birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara taşımak olduğunu kaydetti.
Kuşadası Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, öncelikle parti içi birlik ve beraberliği sağlamayı hedeflediklerini ifade ederek; “Önemli bir yerel seçim ve kongre sürecini birlikte atlattık. Bu süreçte sergilediğimiz beraberliğin örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Önümüzde bir kurultay var. Kurultay sürecinde de dayanışmamızın büyüyerek süreceğine inancım sonsuz. Türkiye’nin birleştirici gücü olarak en büyük hedefimiz ise 2023’te iktidar olmak” dedi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, CHP’nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde elde ettiği büyük başarının altında örgütlü dayanışmanın olduğunu belirterek “CHP, halkın, dayanışmanın, özgürlüklerin partisidir. Bizler Kuşadası’nda bu çizgiyi birlik ve beraberlik içinde sonuna kadar yaşatmalıyız. Birlik ve beraberliğimiz bizi iktidara götürecektir” dedi.

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